(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées jeudi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

Nexxen International Ltd - Société de technologie publicitaire basée à New York, anciennement connue sous le nom de Tremor International Ltd - déclare avoir élargi son partenariat stratégique avec TCL Ffalcon, une plateforme de services Internet et d'intelligence artificielle. Elle explique que cette extension désigne la plateforme de Nexxen comme la plateforme d'approvisionnement préférée de TCL et donne à Nezzen SSP la possibilité de vendre en exclusivité l'inventaire d'affichage natif de TCL.

Sopheon PLC - Entreprise de logiciels et de services basée dans le Minnesota - Explique qu'en décembre, elle a convenu avec IOPS Buyer Inc, une filiale de Wellspring Worldwide Inc, d'une offre entièrement en espèces par laquelle IOPS achèterait Sopheon. L'acquisition sera réalisée au moyen d'un plan d'arrangement approuvé par le tribunal. Sopheon déclare qu'à l'issue d'une réunion du tribunal et d'une assemblée générale, le plan a été approuvé. Le plan reste soumis à la satisfaction des conditions restantes, y compris l'approbation du plan par le tribunal lors d'une audience le 16 février à la Royal Courts of Justice. Il devrait entrer en vigueur le 20 février.

Echo Energy PLC - Société d'exploration centrée sur l'Amérique latine - déclare qu'elle émettra un total de 224,5 millions de bons de souscription à l'arrangeur de la souscription, à un prix d'exercice de 0,008 pence, avec une date d'expiration du 7 février 2029. Mercredi, Echo a déclaré avoir levé 250 000 GBP par le biais d'une souscription directe de 5,6 millions d'actions nouvelles au prix de 0,0045 pence chacune, et a annoncé l'émission de 363,6 millions de bons de souscription à l'arrangeur de la souscription, exerçables à un prix d'exercice de 0,008 pence et expirant le 29 janvier 2029.

Geiger Counter Ltd - investisseur basé à Jersey dans l'exploration et la production d'uranium - déclare qu'il envisage de demander l'admission de ses actions sur le segment des fonds spécialisés de la Bourse de Londres, afin "d'élargir l'attrait de la société" à un plus grand nombre d'actionnaires. Elle fournira une mise à jour en temps voulu.

Unicorn AIM VCT PLC - société de capital-risque basée dans le Devon - déclare que depuis jeudi, l'offre de souscription initiale de 15 millions de livres sterling annoncée à la fin du mois de janvier est maintenant entièrement souscrite. Le 26 janvier, Unicorn a annoncé une souscription de 15 millions de livres sterling avec une facilité de surallocation de 5 millions de livres sterling supplémentaires par la souscription d'un maximum de 30 millions d'actions ordinaires. Le conseil d'administration a décidé d'utiliser la facilité de surallocation et d'augmenter l'offre de 5 millions de livres sterling supplémentaires afin de répondre à une nouvelle demande non satisfaite. L'offre restera ouverte jusqu'au 28 mars.

Savannah Resources PLC - société de développement du lithium centrée sur son projet Barroso dans le nord du Portugal - prend note de l'avis du ministère public rendu public aujourd'hui et se déclare prête à répondre aux préoccupations du ministère public "dans les meilleurs délais". note que l'avis de ses avocats est que l'action en justice est sans fondement, et déclare qu'elle a l'intention de faire d'autres annonces concernant l'action en justice en tant que de besoin. Fin janvier, Savannah avait déjà réaffirmé sa position juridique en réponse à l'enquête "Operation Influencer" au Portugal.

Kier Group PLC - groupe de services d'infrastructure, de construction et d'immobilier - Annonce la fixation du prix de 250,0 millions de livres sterling de billets de premier rang à 9,0 %, échéant en 2029, dans le cadre d'un refinancement plus large. Le groupe a l'intention d'utiliser le produit de l'offre pour rembourser partiellement certains éléments de ses facilités de crédit existantes et de ses obligations de placement privé.

Landore Resources Ltd - Explorateur et développeur de projets de métaux précieux et de base en Ontario, Canada - Accepte une modification de six mois du calendrier des paiements restants dus par Storm Exploration Inc. dans le cadre d'une convention d'option préexistante avec Landore Resources Canada Inc. sur les propriétés Miminiska Lake et Keezhik Lake en Ontario. Il est précisé que les deux derniers paiements seront augmentés de 5 % et que Storm effectuera un paiement de bonne foi de 50 000 CAD à Landore à l'achèvement d'un financement de 1,5 million de CAD. Un paiement en espèces de 262 500 CAD et un paiement en espèces convertible de 525 000 CAD sont maintenant dus au plus tard le 24 mai, et un paiement en espèces de 525 000 CAD et un paiement en espèces convertible de 787 500 CAD au plus tard le 24 novembre.

