(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mardi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

----------

Sopheon PLC - Fournisseur de logiciels d'entreprise basé à Surrey, Angleterre - Prolonge jusqu'au 26 décembre la date limite pour une éventuelle offre de Wellspring Worldwide Inc. Explique qu'une offre est soumise à l'obtention par Wellspring d'une autorisation réglementaire pour laquelle une demande a été déposée. Cette demande devrait être reçue au plus tard à la fin du mois de décembre. L'audit préalable a été réalisé et les négociations sur l'offre sont bien avancées.

----------

Atlantic Lithium Ltd - société d'exploration et de développement du lithium basée à Sydney, avec des actifs au Ghana et en Côte d'Ivoire - annonce que de multiples larges intervalles de spodumène visible ont été observés lors de forages en dehors de l'estimation actuelle des ressources minérales du projet Ewoyaa Lithium au Ghana. Cela augmente considérablement le potentiel d'amélioration des ressources. Le président exécutif Neil Herbert déclare : "Ces intervalles améliorent encore notre confiance dans la livraison d'une ERM actualisée à l'achèvement du programme de forage actuel au cours du [deuxième trimestre de] 2024."

----------

Intuitive Investments Group PLC - société d'investissement axée sur les secteurs des sciences de la vie et de la technologie - nomme Giles Willits au poste de directeur des investissements. Notes Willits est un investisseur dans la société Hui10 récemment acquise. M. Willits était dernièrement directeur financier du groupe IG Design Group PLC.

----------

Gulf Investment Fund PLC - Fonds d'investissement basé sur l'île de Man et axé sur l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, Bahreïn, le Koweït et Oman - Convocation de l'assemblée générale annuelle au cours de laquelle la société cherchera à obtenir les approbations nécessaires pour donner effet aux offres publiques d'achat de 2024. L'assemblée se tiendra le 22 décembre.

----------

Fenikso Ltd - investisseur dans des actifs pétroliers et gaziers nigérians, anciennement connu sous le nom de Lekoil Ltd - Annonce la réception de fonds dans le cadre du prêt Lekoil & Gas Investments conclu le 31 décembre 2022 dans le cadre de la restructuration de Fenikso. La réception de 884 976 USD représente un remboursement partiel du prêt d'environ 51,9 millions USD. Le solde restant est d'environ 45,9 millions USD. Le prochain paiement est prévu avant la fin du mois de décembre. Le produit servira à rembourser le prêt de Savanah Energy Investments Ltd et à renforcer la trésorerie de Fenikso. Après le paiement à Savanah Energy, le bilan de l'entreprise devrait afficher plus de 1,5 million d'USD de liquidités.

----------

Valereum PLC - société basée à Gibraltar, qui relie les produits monétaires traditionnels libellés en dollars américains et en livres sterling à des crypto-monnaies - annonce que la note de prêt convertible existante selon les conditions précédentes de la facilité de financement annoncée le 31 janvier 2022 sera résiliée avec effet immédiat. Les deux parties sont parvenues à un accord qui fera en sorte qu'aucune autre note de conversion ne sera émise. Le président du conseil d'administration, James Formolli, a déclaré : "C'est une excellente nouvelle pour l'entreprise et tous ses actionnaires. La suppression de la facilité de financement actuelle est la bonne chose à faire ; elle contribue à soutenir nos ambitions stratégiques en matière de croissance durable et de valeur actionnariale avant toute autre communication".

----------

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.