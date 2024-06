2 To the extent not included in insurance coverage or paid by third parties, the Company shall indemnify and hold harmless, to the extent permitted by law, the existing and former members of the Board of Directors and Executive Committee, and their heirs, executors and administrators, out of the assets of the Company from and against all threatened, pending or completed actions, suits or proceedings - whether civil, criminal, administrative or investigative - and all costs, charges, losses, damages, and expenses which they or any of them, their heirs, executors or administrators, shall or may incur or sustain by or by reason of any actual or alleged actions, consents or omissions in or about the execution of their duty, or alleged duty, or by reason of the fact that he is or was a member of the Board of Directors or Executive Committee of the Company or the board of directors (or equivalent corporate body) or the management of one of its subsidiaries, or, while serving as a member of the Board of Directors or Executive Committee of the Company, is or was serving at the request of the Company as a director, member of the executive management, employee or agent of another corporation, partnership, joint venture, trust or other enterprise; provided, however, that this indemnity shall not extend to any matter in which any of said persons is found, in a final judgment or decree of a court or governmental or administrative authority of competent jurisdiction not subject to appeal, to have committed an intentional or grossly negligent breach of his statutory duties as a member of the Board of Directors or Executive Committee.

2 Dans la mesure où la loi le permet, la Société indemnisera, à concurrence de la portion non couverte par une assurance ou payée par un tiers, sur ses propres biens les membres actuels et passés du Conseil d'Administration et de la Direction Exécutive ainsi que leurs héritiers, masse en faillite ou masse successorale contre toutes actions, procès ou poursuites, menaçants, en cours ou terminés, de nature civile, pénale, administrative ou autre, et tous les coûts, dépenses, pertes, dommages et frais qu'ils (ou leurs héritiers, masse en faillite ou masse successorale) subiraient ou pourraient subir en raison d'actions, consentements ou omissions, effectifs ou présumés, en relation avec l'exercice de leurs fonctions, leurs fonctions supposées ou en raison du fait d'être ou d'avoir été membres du Conseil d'Administration ou de la Direction Exécutive de la Société ou du conseil d'administration (ou d'un organe équivalent) ou de la direction de l'une de ses filiales ou, sur instruction de la Société en tant que membres du Conseil d'Administration ou de la Direction Exécutive, en raison du fait d'être ou d'avoir été administrateur, membre de la direction, employé ou mandataire d'une autre société, entreprise, coentreprise, personne morale dénuée de la personnalité ou trust. L'obligation d'indemnisation s'éteint dès qu'un jugement définitif et exécutoire d'un tribunal ou d'une autorité compétente a décidé que la personne en question a violé, volontairement ou par grave négligence, ses devoirs de membre du Conseil d'Administration ou de la Direction Exécutive.