Sopra Steria : Invest Securities ajuste son objectif de cours

L'analyste estime que les résultats annuels se sont avérés solides, notamment avec une marge d'EBITA qui n'a reculé en 2020 que de -100pb malgré la crise sanitaire et la cyberattaque connue par le groupe.



' Pourtant, les messages prudents sur la dynamique de croissance au T1 21, sur les activités de software, ainsi qu'une guidance d'amélioration de la marge d'EBITA conservatrice (+50 à 100pb seulement) ont pesé vendredi (-4,7%) ' indique Invest Securities.



' Les conclusions globales sont à notre sens positives, avec une reprise nette de la croissance lfl à partir du T2 21 et une progression de la marge malgré tout plus forte que ce que nous anticipions ' rajoute le bureau d'analyses.



Invest Securities confirme son conseil à l'achat et ajuste son objectif de cours à 156E (contre 163E).



