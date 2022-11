Sopra Steria : Invest Securities rehausse sa cible

Invest Securities réitère sa recommandation 'achat' sur Sopra Steria avec un objectif de cours ajusté de 188 à 198 euros, jugeant que 'le momentum est clairement en train de s'améliorer sur la valeur, ce qui ne se perçoit pas du tout dans la valorisation'.



'Si l'acquisition de Tobiana ne modifie que marginalement les perspectives de résultats, il convient de l'analyser comme un signal supplémentaire des nouvelles ambitions du groupe depuis la nomination en tant que CEO de C. Malargé', estime l'analyste.



'Le rachat de Tobiana intervient après la fixation à 2024 des objectifs à moyen terme, le projet d'acquisition de 100% CS Group et l'annonce d'une rationalisation de l'empreinte immobilière devant doper la rentabilité', souligne-t-il par ailleurs.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.