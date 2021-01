Sopra Steria : Invest Securities relève sa recommandation

Invest Securities relève sa recommandation de 'neutre' à 'achat' sur Sopra Steria avec un objectif de cours porté de 130 à 163 euros, suite au relèvement de ses attentes, à la réduction du bêta dans son modèle et à la réduction de la prime de risque.



'Sopra Steria devrait bénéficier en 2021 d'une reprise certes modérée mais qui nous semble relativement solide. Surtout, la division Sopra Banking Software devrait sortir de trois années difficiles et voir sa marge d'EBITA se redresser du fait du recul de ses coûts', juge-t-il.



'Alors que SBS est un élément d'incertitude majeur, qui a justifié l'application d'une prime de risque plus élevée sur le groupe', l'analyste pense que la normalisation des performances de la division va permettre une revalorisation du titre.



