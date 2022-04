Sopra Steria : Oddo relève son objectif de cours

Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' avec un objectif de cours relevé de 216 à 228 euros sur Sopra Steria, titre qui selon lui 'bénéficie aujourd'hui de ses bonnes perspectives de croissance rentables et de l'intérêt retrouvé pour les valeurs 'value''.



Le bureau d'études reconnait que le titre affiche une excellente performance depuis le début de l'année, mais considère qu'une bonne partie de cette performance est un rattrapage après un parcours boursier injustement chahuté au dernier trimestre 2021.



'Nous anticipons une poursuite de re-rating à court terme mais aussi à moyen terme car, si le groupe exécute bien sa stratégie, la hausse de la rentabilité vers une MOA de 10% aura un impact positif sur la conversion de l'EBIT en FCF', estime donc l'analyste.



