Sopra Steria : Oddo reste à 'achat', ajuste sa cible

Oddo BHF réitère son opinion 'achat' sur Sopra Steria avec un objectif de cours ajusté de 156 à 160 euros, jugeant que le point sur sa cyberattaque 'devrait rassurer, et ce, sachant que le groupe affichait une bonne trajectoire avant prise en compte de cet impact'.



'Nous comprenons que les impacts négatifs liés à cette cyberattaque sont désormais passés et que le groupe ne devrait plus être affecté par ce problème en 2021', commente l'analyste en charge du dossier.



Le bureau d'études ajuste légèrement en baisse ses prévisions 2020 afin de sa rapprocher des nouvelles guidances du groupe de services informatiques, impliquant une révision en baisse de -5% sur ses BPA 2020 mais un impact neutre sur les BPA 2021.



