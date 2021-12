Sopra Steria : Oddo reste positif, ajuste sa cible

Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Sopra Steria avec un objectif de cours ajusté de 207 à 205 euros, dans le sillage d'une prévision de MOA 2021 abaissée de 8,2% à 8%, avec un impact de -2,7% sur ses BPA.



S'il reconnait que 'Sopra Steria n'affiche pas les métriques les plus impressionnantes du secteur IT & Engineering Services durant cette phase de recovery', l'analyste juge que 'la dynamique du groupe reste malgré tout solide et la valorisation semble exagérément basse'.



'Les perspectives à moyen terme sont globalement bonnes et, si le groupe parvient à maintenir de bons recrutements nets et à redresser la rentabilité de SBS en 2022, l'upside sera significatif dès les prochains trimestres', poursuit-il.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.