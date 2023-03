Sopra Steria : Oddo voit positivement l'OPA sur Ordina

Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 236 euros sur Sopra Steria, jugeant positif l'accord avec le conseil d'administration d'Ordina pour une offre cash pour un montant de 526 millions d'euros.



S'il reconnait que 'certains pourraient juger le multiple d'acquisition trop élevé en comparaison du multiple actuel de Sopra Steria', le bureau d'études pense que le prix payé 'semble raisonnable après synergies et au regard de l'intérêt stratégique de la cible'.



'Avec une telle opération, Sopra Steria va devenir un acteur important dans la zone Benelux, ce qui devrait lui permettre de dérouler la même stratégie qu'en France et progressivement atteindre des marges de plus de 10% dans la zone', souligne l'analyste.



