Sopra Steria : Oddo relève son objectif de cours

Oddo maintient sa recommandation de 'surperformance' sur le titre Sopra Steria, avec un objectif de cours relevé de 188 à 195 euros.



Le bureau d'analyses anticipe une croissance organique de l'ordre de 11% au 2e trimestre, quand le consensus table sur +8%.



'A ce stade nous ne voyons pas d'obstacle à la poursuite de la tendance actuelle pour le second semestre', indique l'analyste qui souligne que le risque de nouvelle coupe budgétaire chez Airbus ne s'est pas matérialisé.



D'ailleurs, si Airbus semble bien vouloir réduire ses coûts de sous-traitance, 'cela passera a priori par une massification autour d'un nombre plus limité de gros fournisseurs, ce qui est favorable à Sopra Steria (second prestataire en IT & Engineering Services chez Airbus après Capgemini/Altran)', estime le broker.





