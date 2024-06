Le quartier d'affaires parisien de La Défense fait le pari que la modernisation de plus de 300 000 mètres carrés de bureaux en espaces de travail plus verts et plus flexibles attirera de nouveau les entreprises et réduira les taux d'inoccupation record.

Avec son architecture brutaliste et ses gratte-ciel modernes qui dominent la ligne d'horizon à l'ouest de l'Arc de Triomphe, La Défense est considérée comme le plus grand quartier d'affaires construit à cet effet en Europe. Comme dans d'autres quartiers commerciaux, les bureaux se sont vidés pendant la pandémie et les affaires se sont effondrées. Le taux d'inoccupation est passé de moins de 10 % avant la pandémie à plus de 15 %, ce qui est bien plus élevé que le taux d'inoccupation de 2 % dans le centre de Paris, selon les agents immobiliers.

Nombre de ses tours sont vétustes et peu respectueuses de l'environnement, mais il serait trop coûteux de les démolir ou de les convertir à d'autres usages.

Le directeur de Paris La Défense, l'organisme public qui gère le quartier, a déclaré à Reuters qu'il était prévu de rénover dans les prochaines années pour les locataires qui souhaitent un espace moins grand, mais plus écologique. Le plan commencera par 300 000 m², soit près d'un dixième de la surface totale de La Défense.

L'un des arguments de vente est que les loyers moyens d'environ 550 euros (588,61 dollars) par mètre carré sont deux fois moins élevés que dans le centre de Paris, où l'offre est limitée, estiment les agents. Avant la pandémie, les quartiers centraux étaient environ 40 % plus chers que La Défense.

Il y a des signes timides d'amélioration de la demande. Les taux de vacance sont passés d'un record de près de 16 % l'année dernière à 15 % début 2024.

La société française de services informatiques Sopra Steria a emménagé dans des bureaux respectueux de l'environnement dans un immeuble des années 1970 qui a été reconfiguré il y a deux ans. L'immeuble est désormais doté d'une rue intérieure de style restaurant parisien.

"Si vous voulez attirer les meilleurs talents, vous devez disposer de locaux très modernes et très fonctionnels qui facilitent le travail en équipe, a déclaré Cyril Malarge, directeur général de Sopra Steria, à l'agence Reuters. "Vous voulez vous assurer qu'ils resteront au bureau le plus longtemps possible.

Il ne sera pas facile de remplir les bureaux caverneux.

Aymeric Le Roux, cadre chez l'agent immobilier Savills, a déclaré que les nouveaux bâtiments restaient plus faciles à louer que les sites plus anciens, citant la location rapide de la tour Trinity d'Unibail-Rodamco-Westfield (URW).

Certains grands projets ont été abandonnés. URW a déclaré en février qu'elle suspendait le projet de tours jumelles "Sisters".

Les prochaines élections anticipées en France pourraient ébranler davantage la confiance si elles débouchent sur un gouvernement eurosceptique et d'extrême droite.

"Il y a moins de grandes entreprises qui prennent des baux", a déclaré M. Le Roux de Savills.

"Mais ce n'est pas aussi grave que cela en a l'air", a-t-il ajouté, car les locataires d'aujourd'hui veulent des immeubles à la pointe de la technologie que "le parc immobilier de Paris n'offre pas" à grande échelle.

PARC URBAIN

Le concept de La Défense, qui accueille aujourd'hui des entreprises du CAC 40 telles que Vinci et Société Générale, remonte aux années 1950, lorsque les plans d'un quartier d'affaires ont été élaborés pour remplacer les logements délabrés et les petites usines de la région. Le premier gratte-ciel a été érigé en 1966. Le métro, les centres commerciaux et le vaste complexe de bureaux de Cœur Défense ont suivi.

Les partisans du projet affirment que La Défense a surmonté les crises précédentes et qu'elle peut le faire à nouveau.

Paris La Défense sélectionne désormais les projets immobiliers en fonction de leurs caractéristiques énergétiques et environnementales et est en train de transformer la principale esplanade publique en béton en un parc urbain de cinq hectares qui sera inauguré en 2027.

Les systèmes de gestion des bâtiments éteignent automatiquement les lumières des bureaux la nuit et maintiennent le contrôle de la température.

"Nous partons d'un modèle de quartier extrêmement énergivore et monofonctionnel", a déclaré à Reuters Pierre-Yves Guice, directeur général de Paris La Défense, depuis son bureau surplombant le quartier.

"Malgré ce que l'on peut dire, nos idées restent très rationnelles, très adaptables aux besoins des entreprises, et nous pouvons accueillir aussi bien des grandes que des petites entreprises", a-t-il ajouté.

Cela lui donne un avantage sur le centre de Paris, où les bâtiments sont plus petits, datent pour la plupart du XIXe siècle et sont construits en brique, ce qui limite l'utilisation de matériaux de construction plus économes en énergie.

La Défense accueillera bientôt le plus haut gratte-ciel de France, The Link, d'une hauteur de 242 mètres, qui ouvrira ses portes l'année prochaine pour héberger TotalEnergies, résident de longue date de La Défense.

Les experts estiment que le coût de la rénovation de 300 000 m² de bureaux pour les rendre conformes aux normes écologiques actuelles atteindra des centaines de millions d'euros, qui seront principalement supportés par de grands promoteurs tels qu'URW et Vinci.

Pour attirer les jeunes travailleurs et les entreprises, les promoteurs construisent davantage d'appartements et transforment certains bâtiments plus anciens en logements pour étudiants ou en hôtels branchés.

Cette démarche s'apparente aux efforts déployés dans d'autres villes touchées par la récession, comme Canary Wharf à Londres.

Le défi pour La Défense sera désormais de répondre aux besoins des petites entreprises et des grandes sociétés qui veulent moins d'espace. Les groupes de luxe Kering et Christian Dior de LVMH, par exemple, y ont récemment transféré une partie de leurs bureaux.

Selon Yannis De Francesco, de l'agence immobilière JLL France, les immeubles typiques de La Défense sont occupés par une ou deux entreprises, mais ce nombre pourrait passer à 10 ou 15.

"C'est un mode de commercialisation complètement différent de celui que nous avions auparavant et, accessoirement, cela prend un peu plus de temps, car vous avez plus de contrats à signer", a-t-il ajouté. (1 $ = 0,9344 euros) (Reportage de Mathieu Rosemain Rédaction de Tommy Reggiori Wilkes, Susan Fenton et David Gregorio)