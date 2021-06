SOPRA STERIA : Invest Securities revalorise

Invest Securities a relevé son objectif de cours de 173 euros à 178 euros et confirmé sa recommandation d'Achat sur Sopra Steria. Le bureau d'études souligne que la reprise se concrétise clairement dans les services, avec une forte demande globalement et des risques de nouvelle dégradation qui ne se sont pas concrétisés dans les secteurs les plus touchés (aéronautique, transports).



La société fera à son sens bien mieux sur 2021 (+7,1% attendu par IS vs 6,3% précédemment) que son objectif de croissance organique (+3% à +5%) et que les attentes du consensus (+4,3%).



Seule ombre au tableau, pour le broker le redressement de SBS ne devrait pas être très visible cette année.