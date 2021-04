SOPRA-STERIA : confirme ses objectifs annuels malgré un premier trimestre timide

Le chiffre d’affaires du premier trimestre 2021 de Sopra Steria s’est élevé à 1,1652 milliard d'euros, en croissance de 2,2 %. En organique, les ventes se sont repliées de 0,5 %. Le trimestre s’est caractérisé par un marché dynamique. L’activité commerciale a été soutenue et en amélioration par rapport aux trimestres précédents. Pour autant, la base de comparaison avec le premier trimestre 2020 (+3,3 % organique), était nettement défavorable, en particulier dans les secteurs de l’aéronautique et des transports, a indiqué la société de conseil.



Au 31 mars 2021, l'effectif total du groupe était de 45 959 personnes dont 17,5 % sur les les plateformes X-Shore. Il était de 46 567 personnes au 31 mars 2020 et de 45 960 personnes au 31 décembre 2020.



A la fin avril 2021, l'environnement général présente toujours une visibilité réduite et la situation de certains secteurs économiques est encore très difficile, a estimé Sopra Steria.



Le premier trimestre 2021 confirme néanmoins une tendance à l'amélioration permettant d'anticiper un retour à la croissance organique du chiffre d'affaires et une hausse du taux de marge opérationnelle d'activité en 2021, a ajouté le groupe.



Plus précisément, la société continue de tabler sur une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 3 % et 5 %, sur un taux de marge opérationnelle d'activité compris entre 7,5 % et 8 % et sur un flux net de trésorerie disponible de l'ordre de 150 millions d'euros.