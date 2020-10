Sopra Steria : Chiffre d'affaires neuf mois 2020 : 3 154,4 M, en contraction organique de 3,7 %

Regulatory News:

Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2020 de Sopra Steria (Paris:SOP) s’est élevé à 987,6 M€, en décroissance de 4,9 %. À taux de change et périmètre constants, le chiffre d’affaires s’est contracté de 5,9 %.

Sopra Steria : chiffre d'affaires consolidé du 3ème trimestre 2020 M€ / % T3 2020 T3 2019 Croissance organique Croissance totale Chiffre d'affaires 987.6 1,039.0 -5.9% -4.9%

Commentaires sur l’activité du 3ème trimestre 2020

Au cours du 3ème trimestre 2020, le chiffre d’affaires de Sopra Steria s’est contracté de 4,9 %. L’effet périmètre a eu un impact positif de 17,4 M€. L’effet des variations de devises a été négatif de 6,4 M€. A périmètre et taux de change constants, le chiffre d’affaires a reculé de 5,9 %.

La situation générale s’est améliorée au 3ème trimestre par rapport au 2ème trimestre. La décroissance organique du chiffre d’affaires a ralenti (-5,9 % au T3 contre -8,4 % au T2) alors que la baisse d’activité pour Sopra Steria dans le secteur aéronautique, initiée au 2ème trimestre (environ -20 %) a été plus importante au 3ème trimestre (environ -30 %). Le taux d’utilisation du personnel productif s’est nettement redressé : en septembre, le taux d’intercontrats était à un niveau proche du normatif dans la plupart des pays du Groupe. Les économies de coûts se sont poursuivies sur les frais de déplacements, les honoraires et la sous-traitance sur projets.

En France, le chiffre d’affaires s’est établi à 365,5 M€, en décroissance organique de 15,4 %. Le recul a été marqué dans les activités de Product Lifecycle Management et le conseil alors que la gestion d’infrastructure informatique a mieux résisté. En termes de marchés verticaux, la baisse d’activité a été particulièrement importante dans le secteur de l’aéronautique qui représentait 20 % du chiffre d’affaires de la zone au début de l’année 2020. En revanche, le secteur public et le secteur de la défense ont continué d’afficher de forts taux de croissance.

Au Royaume-Uni, le chiffre d’affaires s’est élevé à 174,7 M€. Le retour à la croissance organique (+6,2 %) s’explique principalement par l’activité des deux co-entreprises dans le secteur public (NHS SBS et SSCL) qui a affiché une croissance moyenne de plus de 20 % et par la reprise d’activité du service d’octroi des visas pour le compte du gouvernement britannique depuis le mois de juin dernier. Le secteur privé est resté sous pression au cours du trimestre.

Sur le pôle Autre Europe, le chiffre d’affaires a enregistré une croissance organique de 0,4 % pour s’établir à 292,0 M€. La croissance a été dynamique en Scandinavie et en Belgique alors que pour les autres pays les évolutions ont été modérément décroissantes. Le chiffre d’affaires généré par Sopra Financial Technology pour l’exploitation du système informatique des banques Sparda en Allemagne a quant à lui progressé de 14,2 % pour s’élever à 49,3 M€.

Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre de Sopra Banking Software s’est élevé à 99,6 M€, en retrait organique de 4,1 %. Dans un climat offrant peu de visibilité, le carnet d’affaires et les prises de commandes sont restées peu dynamiques sur le trimestre. Dans ce contexte, les développements produits ont suivi les plans de marche prévus. Parallèlement, de nouvelles mises en production importantes ont été réussies en particulier en Chine (Nissan) et en France (Yamaha) pour Cassiopae ainsi que pour SAB qui est en production chez BMCI, filiale de BNP Paribas au Maroc.

Le chiffre d’affaires du pôle Autres Solutions (55,9 M€) en décroissance organique de 5,6 % a été marqué par une reprise assez lente du lancement des projets après la période de confinement du 1er semestre.

Effectifs

Au 30 septembre 2020, l’effectif total du Groupe était de 46 501 personnes (46 245 personnes au 31 décembre 2019) dont 17,8 % sur les zones X-Shore. Ce chiffre intègre, depuis le 16 septembre 2020, 1 051 personnes issues de l’acquisition de Sodifrance.

Opérations de croissance externe et acquisition

Sodifrance est consolidée depuis le 16 septembre 2020 suite à l’acquisition d’un bloc de contrôle représentant 94,03 % du capital. Un projet de note d’information d’offre publique d’achat simplifiée à un cours de 18 euros par action 2 , a été déposé le 5 octobre 2020 auprès de l’Autorité des marchés financiers.

, a été déposé le 5 octobre 2020 auprès de l’Autorité des marchés financiers. Les 30 % du capital de SAB non encore détenus ont été acquis par Sopra Steria auprès des actionnaires minoritaires de SAB le 7 août 2020.

Cyberattaque détectée le 20 octobre

Il a été établi que la cyberattaque avait été lancée quelques jours seulement avant sa détection, le 20 octobre au soir. Le virus a été identifié : il s’agit d’une nouvelle version du ransomware Ryuk, jusque-là inconnue des éditeurs d’antivirus et des agences de sécurité. Les mesures immédiatement mises en œuvre ont permis de contenir la propagation du virus à une partie limitée des installations du Groupe et de préserver ses clients. A ce jour et après des recherches approfondies, Sopra Steria n’a pas constaté de fuites de données ou de dommages causés aux systèmes d’information de ses clients. Après analyse de l’attaque et élaboration du plan de remédiation, le redémarrage progressif et sécurisé du système d’information et des opérations du Groupe a été engagé le lundi 26 octobre 2020. Le retour à une situation normale dans l’ensemble du Groupe prendra quelques semaines. Les impacts de cette cyberattaque sur les comptes du Groupe, qui dispose de contrats d’assurance contre le risque cyber, restent à estimer et feront l’objet d’une communication ultérieure.

Rappel des objectifs 2020 communiqués le 29 juillet 2020

Variation organique du chiffre d’affaires entre -2 % et -4 %

Taux de marge opérationnelle d’activité compris entre 6 % et 7 %

Flux net de trésorerie disponible compris entre 80 M€ et 120 M€

La performance des neufs premiers mois de l’année 2020 et les premières tendances pour le quatrième trimestre 2020 sont en ligne avec ces objectifs.

Les impacts potentiels de la cyberattaque détectée le 20 octobre 2020 sur ces objectifs restent cependant à chiffrer. Ils seront communiqués dès que possible.

Glossaire

Chiffre d’affaires retraité : chiffre d’affaires de l’année précédente retraité de façon à l’exprimer sur la base du périmètre et des taux de change de l’année en cours.

chiffre d’affaires de l’année précédente retraité de façon à l’exprimer sur la base du périmètre et des taux de change de l’année en cours. Croissance organique du chiffre d’affaires : croissance de l’activité entre le chiffre d’affaires de la période et le chiffre d’affaires retraité sur la même période pour l’exercice précédent.

croissance de l’activité entre le chiffre d’affaires de la période et le chiffre d’affaires retraité sur la même période pour l’exercice précédent. EBITDA : cet indicateur, tel que défini dans le document d’enregistrement universel, correspond au résultat opérationnel d’activité consolidé majoré des dotations aux amortissements et provisions incluses dans le résultat opérationnel d’activité.

cet indicateur, tel que défini dans le document d’enregistrement universel, correspond au résultat opérationnel d’activité consolidé majoré des dotations aux amortissements et provisions incluses dans le résultat opérationnel d’activité. Résultat opérationnel d’activité : cet indicateur, tel que défini dans le document d’enregistrement universel, correspond au résultat opérationnel courant retraité de la charge relative au coût des services rendus par les bénéficiaires de stock-options et d’actions gratuites et des dotations aux amortissements des actifs incorporels affectés.

cet indicateur, tel que défini dans le document d’enregistrement universel, correspond au résultat opérationnel courant retraité de la charge relative au coût des services rendus par les bénéficiaires de stock-options et d’actions gratuites et des dotations aux amortissements des actifs incorporels affectés. Résultat opérationnel courant : cet indicateur correspond au résultat opérationnel avant la prise en compte des autres produits et charges opérationnels qui correspondent à des produits et des charges opérationnels inhabituels, anormaux, peu fréquents, non prédictifs, et de montant particulièrement significatif, présentés de manière distincte afin de faciliter la compréhension de la performance liée aux activités courantes.

cet indicateur correspond au résultat opérationnel avant la prise en compte des autres produits et charges opérationnels qui correspondent à des produits et des charges opérationnels inhabituels, anormaux, peu fréquents, non prédictifs, et de montant particulièrement significatif, présentés de manière distincte afin de faciliter la compréhension de la performance liée aux activités courantes. Résultat courant de base par action : cet indicateur correspond au résultat de base par action avant la prise en compte des autres produits et charges opérationnels nets d’impôts.

cet indicateur correspond au résultat de base par action avant la prise en compte des autres produits et charges opérationnels nets d’impôts. Flux net de trésorerie disponible : le flux net de trésorerie disponible (« Free cash flow ») se définit comme le flux de trésorerie généré par l’activité opérationnelle, diminué des investissements (nets des cessions) en immobilisations corporelles et incorporelles, diminué des loyers décaissés, diminué des intérêts financiers nets et diminué des contributions additionnelles liées aux engagements de retraites à prestations définies pour faire face aux déficits des plans.

le flux net de trésorerie disponible (« Free cash flow ») se définit comme le flux de trésorerie généré par l’activité opérationnelle, diminué des investissements (nets des cessions) en immobilisations corporelles et incorporelles, diminué des loyers décaissés, diminué des intérêts financiers nets et diminué des contributions additionnelles liées aux engagements de retraites à prestations définies pour faire face aux déficits des plans. Taux d’intercontrats : nombre de jours entre deux contrats hors formation, maladie, congés, avant-vente sur le nombre total de jours productibles

Avertissement

Ce document contient des informations de nature prévisionnelle auxquelles sont associés des risques et des incertitudes concernant la croissance et les résultats financiers du Groupe dans le futur. Le Groupe rappelle que les signatures des contrats de licence, qui représentent souvent des investissements pour les clients, sont plus importantes au deuxième semestre et de ce fait, peuvent provoquer des effets plus ou moins favorables sur la performance de fin d’année. La suite des événements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le présent document en raison d’un certain nombre de risques et d’incertitudes. Des informations plus détaillées sur les risques potentiels pouvant affecter les résultats financiers du Groupe sont disponibles dans le Document d’Enregistrement Universel 2019 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 10 avril 2020 (notamment aux pages 35 à 52 et 27 à 275). Sopra Steria ne prend aucun engagement s’agissant de la mise à jour de l’information de nature prévisionnelle contenue dans ce document au-delà de ce qui est prescrit par la réglementation en vigueur. La distribution du présent document dans certains pays peut être soumise aux lois et règlements en vigueur. Les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels ce document est diffusé, publié ou distribué devraient s’informer de telles restrictions et s’y conformer.

Annexes

Sopra Steria : impact des variations de change et de périmètre sur le chiffre d'affaires - 9 mois 2020 M€ / % 9M 2020 9M 2019 Croissance Chiffre d'affaires 3,154.4 3,246.0 - 2.8% Variations de change -18.9 Chiffre d’affaires à taux de change constants 3,154.4 3,227.2 - 2.3% Variations de périmètre 48.2 Chiffre d’affaires à taux de change et périmètre constants 3,154.4 3,275.4 - 3.7%

Sopra Steria : variation des taux de change - 9 mois 2020 Pour 1€ / % Taux moyen

9M 2020 Taux moyen

9M 2019 Variation Livre sterling 0.885 0.883 - 0.2% Couronne norvégienne 10.711 9.771 - 8.8% Couronne suédoise 10.558 10.568 + 0.1% Couronne danoise 7.458 7.464 + 0.1% Franc suisse 1.068 1.118 + 4.7%

Sopra Steria : chiffre d'affaires par pôle d'activité - 9 mois 2020 M€ / % 9M 2020 9M 2019

Retraité* 9M 2019 Croissance organique Croissance totale France 1,230.0 1,346.5 1,342.6 -8.6% -8.4% Royaume-Uni 513.2 519.6 595.9 -1.2% -13.9% Autre Europe 930.8 890.1 816.9 +4.6% +13.9% Sopra Banking Software 305.1 334.5 308.5 -8.8% -1.1% Autres Solutions 175.2 184.8 182.2 -5.2% -3.8% Total 3,154.4 3,275.4 3,246.0 -3.7% -2.8% * Chiffre d'affaires à périmètre et taux de change 2020

Sopra Steria : chiffre d'affaires par pôle d'activité - 3ème trimestre 2020 M€ / % T3 2020 T3 2019

Retraité* T3 2019 Croissance organique Croissance totale France 365.5 431.7 427.8 -15.4% -14.6% Royaume-Uni 174.7 164.5 166.2 +6.2% +5.1% Autre Europe 292.0 290.7 281.9 +0.4% +3.6% Sopra Banking Software 99.6 103.9 104.5 -4.1% -4.7% Autres Solutions 55.9 59.2 58.6 -5.6% -4.6% Total 987.6 1,050.0 1,039.0 -5.9% -4.9% * Chiffre d'affaires à périmètre et taux de change 2020

1 Les indicateurs alternatifs de performance sont définis dans le glossaire en fin de document

2 Valeur d’entreprise : prix des titres pour 100 % du capital de 63 M€ + dette financière nette de 17,6 M€ au 15/09/2020

3 Le monde est tel que nous le façonnons.

