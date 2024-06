Dans ce contexte, le concert actuel et OEP sollicitent de l'Autorité des marchés financiers le constat qu'il n'y a pas matière au dépôt d'un projet d'offre publique portant sur les actions AXWAY SOFTWARE, sur le fondement de l'article 234-7, 1° du règlement général.

Ayant relevé que OEP viendra à agir de concert avec les membres actuels du concert, lesquels détiennent, d'ores et déjà, 55,65% du capital et 65,02% des droits de vote de la société AXWAY SOFTWARE, soit la majorité du capital et des droits de vote cette société ; qu'en outre, OEP ne détiendra directement aucune action AXWAY SOFTWARE et que les dispositions du nouveau pacte devant être conclu dans le cadre de son investissement minoritaire au niveau de Sopra GMT ne remettent pas en cause la prédominance du concert actuel, l'Autorité des marchés financiers a procédé au constat demandé sur le fondement réglementaire invoqué.

3. Par ailleurs, à l'issue de l'acquisition des 3 619 423 actions AXWAY SOFTWARE (cf. § 2 supra), Sopra GMT franchira individuellement en hausse les seuils de 30% du capital et des droits de vote de la société AXWAY SOFTWARE, ce qui est générateur d'une obligation de dépôt d'un projet d'offre publique visant la totalité des titres AXWAY SOFTWARE, conformément à l'article 234-2 du règlement général de l'AMF.

Dans ce contexte, la société Sopra GMT sollicite de l'Autorité des marchés financiers l'octroi d'une dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique portant sur les actions AXWAY SOFTWARE, sur le fondement de l'article 234-9, 6° du règlement général.

Au résultat de l'augmentation de capital, le concert composé des sociétés OEP, Sopra GMT9 et SOPRA STERIA GROUP, des familles Odin et Pasquier et de managers du groupe, détiendrait 16 135 715 actions AXWAY SOFTWARE représentant 24 382 656 droits de vote, soit 54,89% du capital et 59,61% des droits de vote de cette société11, répartis comme suit :

Actions % capital Droits de vote % droits de vote Sopra GMT9 12 218 445 41,57 16 721 766 40,88 Sopra Steria Group 3 293 637 11,20 6 587 274 16,10 Famille Odin 289 725 0,99 513 986 1,26 Famille Pasquier 25 786 0,09 47 982 0,12 Managers individuels pactés 308 122 1,05 511 648 1,25 Total concert 16 135 715 54,89 24 382 656 59,61

Il est précisé que, dans l'hypothèse où l'ensemble des actions AXWAY SOFTWARE émises dans le cadre de l'augmentation de capital serait souscrite par Sopra GMT dans le cadre de la « souscription backstop de Sopra GMT » (cf. § 1 supra), le concert composé des sociétés OEP, Sopra GMT9 et SOPRA STERIA GROUP, des familles Odin et Pasquier et de managers du groupe, détiendrait alors 19 801 208 actions AXWAY SOFTWARE représentant

28 048 149 droits de vote, soit 67,36% du capital et 68,57% des droits de vote de cette société11, répartis comme suit :

Actions % capital Droits de vote % droits de vote Sopra GMT9 15 883 938 54,04 20 387 259 49,84 Sopra Steria Group 3 293 637 11,20 6 587 274 16,10 Famille Odin 289 725 0,99 513 986 1,26 Famille Pasquier 25 786 0,09 47 982 0,12 Managers individuels pactés 308 122 1,05 511 648 1,25 Total concert 19 801 208 67,36 28 048 149 68,57

Par conséquent, dans tous les cas, à l'occasion de la réalisation de l'augmentation de capital, la société Sopra GMT accroîtra sa détention en capital et en droits de vote, initialement comprise entre 30% et 50%, de plus de 1% sur moins de 12 mois consécutifs, ce qui est générateur d'une obligation de dépôt d'un projet d'offre publique visant la totalité des titres AXWAY SOFTWARE, conformément à l'article 234-5 du règlement général de l'AMF.

Dans ce contexte, la société Sopra GMT sollicite également de l'Autorité des marchés financiers l'octroi d'une dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique portant sur les actions AXWAY SOFTWARE, sur le fondement de l'article 234-9, 6° du règlement général.

11 Sur la base d'un capital composé de 29 394 791 actions représentant 40 906 624 droits de vote, en application du 2ème alinéa de l'article 223-11 du règlement général (compte tenu notamment de l'émission de 7 761 194 actions AXWAY SOFTWARE au résultat de l'augmentation de capital).

