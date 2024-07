S'agissant des conditions de sortie d'OEP SGMT B.V. du capital de Sopra GMT, les principales clauses du pacte d'actionnaires sont les suivantes : l'article 3 et les statuts révisés de Sopra GMT au résultat de la réalisation de l'investissement prévoient notamment que :

OEP SGMT B.V. disposera d'une option de rachat par Sopra GMT de l'intégralité de sa participation dans Sopra GMT exerçable à compter du 18 juillet 2028 (ou antérieurement dans les cas limitativement énoncés dans les statuts de Sopra GMT) ; le prix de rachat par Sopra GMT de l'intégralité de la participation d'OEP SGMT B.V. au capital de Sopra GMT sera calculé sur la base de paramètres prédéfinis qui dépendront notamment des cours de bourse de SOPRA STERIA GROUP et d'AXWAY SOFTWARE au moment de la réalisation de l'option de rachat ; ce prix de rachat sera payé (x) par attribution à OEP SGMT B.V. d'actions AXWAY SOFTWARE, mais dans la limite d'un nombre d'actions AXWAY SOFTWARE égal à 50% (moins une action AXWAY SOFTWARE) de la participation de Sopra GMT dans AXWAY SOFTWARE et sans que cette attribution d'actions AXWAY SOFTWARE ne puisse faire franchir à OEP SGMT B.V. le seuil de 29,99% du capital ou des droits de vote d'AXWAY SOFTWARE et (y) en numéraire, pour le reliquat éventuel.

Au sein de Sopra GMT, OEP détient des droits de gouvernance limités à la protection de son investissement : (i) OEP dispose d'un membre au conseil d'administration (sur 6 membres), (ii) certaines décisions limitativement listées requièrent l'accord de l'investisseur (ces droits de véto sont limités au fonctionnement de Sopra GMT et destinés à la protection de l'investissement ; ils concernent les opérations significatives (investissements et désinvestissements significatifs, endettement, conclusion d'accords avec des parties liées), et (iii) OEP sera consulté sur certains sujets concernant SOPRA STERIA GROUP et AXWAY SOFTWARE via un membre qu'il pourra nommer au sein d'un comité consultatif (aucune décision ne sera prise au sein de ce comité).

2. Par courrier reçu le 24 juillet 2024, la société OEP SGMT B.V.1 a déclaré avoir franchi de concert (en raison de sa mise en concert avec les sociétés Sopra GMT2 et SOPRA STERIA GROUP, les familles Odin et Pasquier et des managers du groupe, ci­après le « concert AXWAY SOFTWARE »3) en hausse, le 18 juillet 2024, les seuils de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 1/3 et 50% du capital et des droits de vote de la société AXWAY SOFTWARE et détenir, ensemble avec les membres dudit concert, 12 039 825 actions AXWAY SOFTWARE représentant 23 906 189 droits de vote, soit 55,65% du capital et 65,03% des droits de vote de cette société4, répartis comme suit :

Actions % capital Droits de vote % droits de vote OEP SGMT B.V.* 0 0 0 0 Sopra GMT 4 503 321 20,82 9 006 642 24,50 Sopra Steria Group 6 913 060 31,96 13 826 120 37,61 Famille Odin 290 242 1,34 514 503 1,40 Famille Pasquier 25 886 0,12 48 082 0,13 Managers individuels pactés 307 316 1,42 510 842 1,39 Total concert 12 039 825 55,65 23 906 189 65,03

Aucune détention effective d'actions AXWAY SOFTWARE (étant précisé que OEP SGMT B.V. détient par assimilation au sens de l'article L. 233-9 I, 4° du code de commerce, 2 251 659 actions AXWAY SOFTWARE, soit 10,41% du capital et 6,52% des droits de vote de cette société ; cf. infra).

Ce franchissement de seuils résulte de l'investissement d'OEP SGMT B.V. dans Sopra GMT, d'un montant de 200 millions d'euros, via la souscription, le 18 juillet 2024, à une augmentation de capital de Sopra GMT. A l'occasion de cet investissement, OEP SGMT B.V., Sopra GMT, les familles Pasquier et Odin ont conclu, le 18 juillet 2024, un pacte d'actionnaires régissant leurs relations au sein de Sopra GMT, aux termes duquel :

OEP SGMT B.V., les familles Pasquier et Odin et Sopra GMT sont convenues d'agir de concert au sens de l'article L. 233­10 du code de commerce vis­à­vis d'AXWAY SOFTWARE, OEP SGMT B.V. ayant également déclaré agir de concert avec SOPRA STERIA GROUP et les managers concernés vis­à­vis d'AXWAY SOFTWARE, étant précisé que cette mise en concert ne s'est accompagnée d'aucune acquisition directe (effective) par OEP SGMT B.V. d'actions de la société AXWAY SOFTWARE ; et

OEP SGMT B.V. dispose de l'option de rachat décrite au § 1 supra .

