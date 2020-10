Sopra Steria : Information sur une cyberattaque

Regulatory News:

Une cyberattaque a été détectée sur le réseau informatique de Sopra Steria (Paris:SOP) le 20 octobre au soir.

Des mesures de sécurité ont été prises afin de limiter les risques de propagation.

Les équipes du Groupe sont pleinement mobilisées pour assurer un retour à la normale le plus rapidement possible et tout est mis en œuvre pour assurer la continuité de l’activité.

Sopra Steria est en contact étroit avec ses clients et partenaires ainsi qu’avec les autorités compétentes.

À propos de Sopra Steria

Sopra Steria, l’un des leaders européens du conseil, des services numériques et de l’édition de logiciels, aide ses clients à mener leur transformation digitale et à obtenir des bénéfices concrets et durables. Il apporte une réponse globale aux enjeux de compétitivité des grandes entreprises et organisations, combinant une connaissance approfondie des secteurs d’activité et des technologies innovantes à une approche résolument collaborative. Sopra Steria place l’humain au centre de son action et s’engage auprès de ses clients à tirer le meilleur parti du digital pour construire un avenir positif. Fort de 46 000 collaborateurs dans 25 pays, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 4,4 milliards d’euros en 2019.

The world is how we shape it.

Sopra Steria (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN : FR0000050809

Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur http://www.soprasteria.fr

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201021005847/fr/