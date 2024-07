Chiffre d’affaires de 2 949,4 M€1, en croissance totale de 3,8 % et organique2 de 0,3 %. Le chiffre d’affaires du 2ème trimestre a affiché une croissance organique de 0,5 %. Résultat opérationnel d’activité en hausse de 13,6 % à 285,3 M€ ; taux de marge opérationnelle de 9,7 %, en augmentation de 0,9 point par rapport au 1er semestre 2023. Résultat net des activités poursuivies (part du Groupe) en hausse de 50,5 % à 169,3 M€, faisant ressortir un taux de marge de 5,7 %. Le résultat net part du Groupe, intégrant le résultat net des activités abandonnées, a progressé de 9,5 % à 123,2 M€. Flux net de trésorerie disponible de 44,0 M€, conforme à la saisonnalité historique hors effet d’un décalage de perception de créances de crédit d’impôt. Confirmation de la finalisation, début septembre, de la cession des activités de Sopra Banking Software. Objectifs annuels : chiffre d’affaires à peu près stable en variation organique ; taux de marge opérationnelle d’activité d’au moins 9,7 % ; flux de trésorerie disponible autour de 350 M€.

Le Conseil d’administration de Sopra Steria, réuni le 24 juillet 2024 sous la présidence de Pierre Pasquier, a arrêté les comptes du 1er semestre 2024 qui ont fait l’objet d’un examen limité des commissaires aux comptes.

Cyril Malargé, Directeur Général de Sopra Steria Group, a déclaré :

« En dépit d’un marché attentiste qui nous a conduit, la semaine dernière, à ajuster notre objectif de croissance organique de chiffre d’affaires pour l’exercice en cours, nos résultats du 1er semestre sont solides. Ils illustrent concrètement la transformation vers plus de valeur ajoutée que nous conduisons au sein de l’entreprise. Face aux acteurs mondiaux, cette dynamique vise à positionner Sopra Steria comme une alternative européenne de confiance et crédible pour accompagner la transformation de nos clients par la technologie et l’intelligence artificielle.

Nos priorités portent sur 3 axes : le changement de dimension dans le domaine du conseil ; la montée en valeur des offres Tech ; l’évolution de notre modèle opérationnel.

Les intégrations des sociétés acquises en 2023 ont évolué conformément au plan de marche. Les synergies commerciales et opérationnelles sont au rendez-vous. Les taux de profitabilité de CS Group et du pôle Benelux se sont nettement améliorés sur le 1er semestre, confirmant les objectifs annuels.

Par ailleurs, les étapes en vue de la cession des activités de software bancaire à Axway ont, pour la plupart, été franchies3 avec succès. La cession sera ainsi effective début septembre.

Enfin, nous avons amélioré la profitabilité de nos opérations sur chacun de nos pôles d’activité et confirmons l’objectif d’élever le taux de marge opérationnelle du Groupe à un niveau proche des 10 % en 2024. »

Présentation des comptes du 1er semestre 2024

Le projet de cession de la plupart des activités de Sopra Banking Software, annoncé le 21 février 2024, s’est matérialisé au 1er semestre par le détourage juridique des activités de Sopra Banking Software à céder et par les apports des activités conservées à différentes entités du Groupe. Considérant que l’activité ainsi détourée constituait au 31 décembre 2023 une activité principale et distincte, elle a été caractérisée en activité abandonnée (norme IFRS 5 « Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées »). Les comptes du 1er semestre 2024 sont présentés conformément à cette norme à compter du 1er janvier 2024, comme le comparatif retraité de 2023.

Par ailleurs, dans le cadre de la revue des actifs et passifs acquis, le Groupe a procédé à l’harmonisation de la méthode de reconnaissance de revenus concernant Ordina. Il a estimé qu’Ordina agissait comme « agent », aux Pays-Bas et en Belgique, dans des contrats correspondant à la revente de compétences externes. Le chiffre d’affaires reconnu pour certains contrats correspond dorénavant à un montant net équivalent à sa marge ou à sa commission au lieu d’un enregistrement sur une base brute conjointement à la comptabilisation d’une charge opérationnelle (norme IFRS 15). Pour le calcul de la croissance organique du chiffre d’affaires, la base 2023 a été retraitée.

A la suite de la prise en compte de ces deux éléments, le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2024 a été retraité à 1 484,6 M€, en croissance organique de 0,2 % (vs. 1 587,4 M€ publié, en croissance organique de 0,3 %).

Sopra Steria : résultats semestriels 2024 S1 2024 S1 2023

retraité* S1 2023

publié Montant Taux de marge Var. vs publié 2023 Montant Taux de marge Montant Taux de marge Principaux éléments du compte de résultat Chiffre d'affaires M€ 2 949,4 3,8% 2 676,7 2 840,1 Croissance organique % + 0,3% Résultat opérationnel d'activité M€ 285,3 9,7% 13,6% 249,9 9,3% 251,1 8,8% Résultat opérationnel courant M€ 251,2 8,5% 20,9% 216,7 8,1% 207,8 7,3% Résultat opérationnel M€ 229,7 7,8% 29,7% 188,5 7,0% 177,1 6,2% Résultat net des activivités poursuivies - part du Groupe M€ 169,3 5,7% 50,5% 128,8 4,8% 112,5 4,0% Résultat net - part du Groupe M€ 123,2 4,2% 9,5% 112,5 4,2% 112,5 4,0% Nombre moyen pondéré d'actions

en circulation hors autocontrôle M 20,16 20,20 20,20 Résultat de base par action € 6,11 9,8% 5,57 5,57 Résultat courant de base par action € 8,45 24,4% 7,60 6,80 Principaux éléments de bilan 6/30/2024 31/12/2023 retraité* 31/12/2023 publié Dette financière nette M€ 1 057,0 11,7% 946,0 946,0 Capitaux propres (part du Groupe) M€ 1 949,9 3,9% 1 876,7 1 876,7 * A norme comptable 2024 (IFRS 5)

Détail de la performance opérationnelle du 1er semestre 2024

Le chiffre d’affaires de Sopra Steria s’est élevé à 2 949,4 M€, en croissance de 3,8 % par rapport au 1er semestre 2023 publié. L’effet périmètre lié aux consolidations de CS Group et de Tobania depuis le 1er mars 2023 et d’Ordina depuis le 1er octobre 2023 a été positif de 295,8 M€. L’effet des variations de devises a été positif de 8,3 M€. Le classement en actifs destinés à être cédés (activités de Sopra Banking Software) a généré un impact négatif de 163,5 M€. Enfin, l’harmonisation de la méthode de reconnaissance de revenus pour Ordina a entraîné un impact négatif de 41,1 M€. A taux de change, périmètre et normes constants, le chiffre d’affaires a progressé de 0,3 %.

Le résultat opérationnel d’activité du Groupe a progressé de 13,6 % à 285,3 M€, faisant apparaître un taux de marge de 9,7 %, en hausse de 0,9 point par rapport au 1er semestre 2023 publié. L’impact du classement des activités de Sopra Banking Software en actifs destinés à être cédés est estimé à +0,5 point sur le semestre (+0,2 point sur base annuelle).

En France (42 % du chiffre d’affaires Groupe), le chiffre d’affaires a progressé de 4,4 % pour atteindre 1 251,3 M€. Ce chiffre intègre 2 mois supplémentaires de consolidation de CS Group par rapport au 1er semestre 2023 et la réallocation de 21,6 M€ de chiffre d’affaires4 provenant d’activités auparavant intégrées au périmètre Sopra Banking Software. A périmètre constant, le chiffre d’affaires s’est contracté de 1,6 % avec un 2ème trimestre (-0,1 %) en amélioration par rapport au 1er trimestre (-3,0 %). Sur le semestre, les verticaux de la défense et du transport ont été croissants ; le secteur public et les services financiers ont été stables ; les autres verticaux se sont contractés, notamment l’aéronautique. Le taux de marge opérationnelle d’activité (9,5 %) a progressé de 0,4 point par rapport au 1er semestre 2023. L’impact relutif de la réallocation des activités en provenance de Sopra Banking Software a été de 0,2 point. La profitabilité de CS Group a progressé d’environ 2 points.

Au Royaume-Uni (17 % du chiffre d’affaires Groupe), le chiffre d’affaires s’est élevé à 487,3 M€, en croissance organique de 3,1 % après un 2ème trimestre en légère contraction, impacté notamment par le contexte électoral, en particulier pour les activités de SSCL. Les activités les plus porteuses ont été les services financiers, le gouvernement et les transports. Le taux de marge opérationnelle d’activité a augmenté de 0,2 point par rapport au 1er semestre 2023, se maintenant ainsi à un niveau élevé (11,6 %).

Le pôle Europe (36 % du chiffre d’affaires Groupe) a réalisé un chiffre d’affaires de 1 050,5 M€, en croissance totale de 28,1 %. Cette variation intègre les consolidations d’Ordina et de Tobania, la réallocation de 15,0 M€ de chiffre d’affaires4 provenant d’activités de Sopra Banking Software et la baisse de 41,1 M€ de chiffre d’affaires liée à l’harmonisation de la méthode de reconnaissance de revenus pour Ordina. A périmètre, change et norme constants, la croissance a été de 1,5 %. Les entités les plus dynamiques ont été la Scandinavie, l’Espagne et l’Italie. Le taux de marge opérationnelle d’activité s’est établi à 9,3 %. Il a progressé de 0,4 point par rapport au 1er semestre 2023, intégrant un impact dilutif dû à la réallocation des activités en provenance de Sopra Banking Software de 0,1 point. Le pôle Benelux où l’intégration de trois sociétés est en cours a vu sa profitabilité augmenter d’environ 2 points.

Le pôle Solutions (5 % du chiffre d’affaires Groupe) a enregistré un chiffre d’affaires de 160,3 M€, en croissance totale de 12,6 % à la suite de la réallocation de 17,9 M€ de chiffre d’affaires4 provenant d’activités de Sopra Banking Software. A périmètre constant, le chiffre d’affaires a été stable. L’activité des solutions dédiées aux ressources humaines a progressé de 5,2 %. L’activité des solutions dédiées à l’immobilier s’est contractée de 5,3 %. Le taux de marge opérationnelle d’activité du pôle s’est élevé à 7,6 %, en retrait de 2,4 points par rapport au 1er semestre 2023. La réallocation des activités en provenance de Sopra Banking Software a eu un impact négatif de 3,1 points. Hors impact des variations de périmètre, le taux de marge opérationnelle du pôle s’est amélioré de 0,7 point.

Commentaires sur les éléments constitutifs du résultat net du 1er semestre 2024

Le résultat opérationnel courant s’est élevé à 251,2 M€, en hausse de 20,9 % par rapport au 1er semestre 2023. Il intègre une charge de 13,2 M€ liée aux paiements fondés en actions (28,4 M€ au 1er semestre 2023) et une charge de 20,9 M€ d’amortissements liés aux actifs incorporels affectés (14,9 M€ au 1er semestre 2023).

Le résultat opérationnel s’est établi à 229,7 M€, en hausse de 29,7 %, après prise en compte de -21,5 M€ d’autres produits et charges opérationnels (-30,7 M€ au 1er semestre 2023).

Les charges financières nettes se sont élevées à 18,2 M€ (12,5 M€ au 1er semestre 2023).

La charge d’impôt a été de 33,3 M€ contre 42,5 M€ au 1er semestre 2023, faisant ressortir un taux d’imposition Groupe de 15,7 % à la suite de la constatation d’un produit d’impôt non récurrent au Royaume-Uni. Sur l’ensemble de l’exercice 2024, le taux d’imposition est estimé à environ 23 %.

Le résultat net des entreprises associées a été de -1,4 M€ (-0,1 M€ au 1er semestre 2023).

Le résultat net des activités poursuivies s’est établi à 176,9 M€, en hausse de 45,0 %, faisant apparaître un taux de marge de 6,0 %.

Le résultat net des activités abandonnées a été de -46,1 M€.

Le résultat net de l’ensemble consolidé s’est élevé à 130,7 M€, en progression de 7,2 % par rapport au 1er semestre 2023.

Après prise en compte des intérêts ne conférant pas le contrôle de 7,6 M€, le résultat net part du Groupe a progressé de 9,5 % pour atteindre 123,2 M€ (112,5 M€ au 1er semestre 2023), représentant un taux de marge nette de 4,2 %.

Le résultat de base par action s’est élevé à 6,11 € (+9,7 %) à comparer à 5,57 € par action au 1er semestre 2023.

Situation financière au 30 juin 2024

Le flux net de trésorerie disponible du 1er semestre 2024 s’est élevé à un niveau correspondant à la saisonnalité historique hors effet d’un décalage au mois de juillet de la perception de créances de crédit d’impôt. Il a été de 44,0 M€ à comparer à 122,9 M€ au 1er semestre 2023 qui intégrait des encaissements nets anticipés pour une cinquantaine de millions d’euros.

La dette financière nette s’est établie à 1 057,0 M€ au 30 juin 2024. Elle intègre le décaissement des dividendes pour un montant de 93,9 M€. Elle représentait à fin juin 1,6x5 l’EBITDA pro forma sur 12 mois glissants avant impact IFRS 16 (covenant financier fixé à 3x maximum).

Effectifs

L’effectif net au 30 juin 2024 s’est élevé à 56 001 personnes (56 273 personnes au 31 mars 2024). Sans les effectifs correspondant au périmètre en cours de cession de Sopra Banking Software, les effectifs à fin juin seraient de 52 413 personnes. L’effectif des centres de services internationaux (Inde, Pologne, Espagne…) s’est établi à 9 182 personnes.

Le taux d’attrition de l’effectif s’est établi à 15,2 % (vs. 15,7 % au 1er semestre 2023).

Objectifs 2024

Chiffre d’affaires à peu près stable en variation organique ;

Taux de marge opérationnelle d’activité d’au moins 9,7 % ;

Flux net de trésorerie disponible autour de 350 M€ (supérieur à 350 M€ antérieurement).

Glossaire

Chiffre d’affaires retraité : chiffre d’affaires de l’année précédente retraité de façon à l’exprimer sur la base du périmètre et des taux de change de l’année en cours.

chiffre d’affaires de l’année précédente retraité de façon à l’exprimer sur la base du périmètre et des taux de change de l’année en cours. Croissance organique du chiffre d’affaires : croissance de l’activité entre le chiffre d’affaires de la période et le chiffre d’affaires retraité sur la même période pour l’exercice précédent.

croissance de l’activité entre le chiffre d’affaires de la période et le chiffre d’affaires retraité sur la même période pour l’exercice précédent. EBITDA : cet indicateur, tel que défini dans le Document d’Enregistrement Universel, correspond au résultat opérationnel d’activité consolidé majoré des dotations aux amortissements et provisions incluses dans le résultat opérationnel d’activité.

cet indicateur, tel que défini dans le Document d’Enregistrement Universel, correspond au résultat opérationnel d’activité consolidé majoré des dotations aux amortissements et provisions incluses dans le résultat opérationnel d’activité. Résultat opérationnel d’activité : cet indicateur, tel que défini dans le Document d’Enregistrement Universel, correspond au résultat opérationnel courant retraité de la charge relative au coût des services rendus par les bénéficiaires de stock-options et d’actions gratuites et des dotations aux amortissements des actifs incorporels affectés.

cet indicateur, tel que défini dans le Document d’Enregistrement Universel, correspond au résultat opérationnel courant retraité de la charge relative au coût des services rendus par les bénéficiaires de stock-options et d’actions gratuites et des dotations aux amortissements des actifs incorporels affectés. Résultat opérationnel courant : cet indicateur correspond au résultat opérationnel avant la prise en compte des autres produits et charges opérationnels qui correspondent à des produits et des charges opérationnels inhabituels, anormaux, peu fréquents, non prédictifs, et de montant particulièrement significatif, présentés de manière distincte afin de faciliter la compréhension de la performance liée aux activités courantes.

cet indicateur correspond au résultat opérationnel avant la prise en compte des autres produits et charges opérationnels qui correspondent à des produits et des charges opérationnels inhabituels, anormaux, peu fréquents, non prédictifs, et de montant particulièrement significatif, présentés de manière distincte afin de faciliter la compréhension de la performance liée aux activités courantes. Résultat courant de base par action : cet indicateur correspond au résultat de base par action avant la prise en compte des autres produits et charges opérationnels nets d’impôts.

cet indicateur correspond au résultat de base par action avant la prise en compte des autres produits et charges opérationnels nets d’impôts. Flux net de trésorerie disponible : le flux net de trésorerie disponible (« Free cash flow ») se définit comme le flux de trésorerie généré par l’activité opérationnelle, diminué des investissements (nets des cessions) en immobilisations corporelles et incorporelles, diminué des loyers décaissés, diminué des intérêts financiers nets et diminué des contributions additionnelles liées aux engagements de retraites à prestations définies pour faire face aux déficits des plans.

le flux net de trésorerie disponible (« Free cash flow ») se définit comme le flux de trésorerie généré par l’activité opérationnelle, diminué des investissements (nets des cessions) en immobilisations corporelles et incorporelles, diminué des loyers décaissés, diminué des intérêts financiers nets et diminué des contributions additionnelles liées aux engagements de retraites à prestations définies pour faire face aux déficits des plans. Taux d’intercontrats : nombre de jours entre deux contrats hors formation, maladie, congés, avant-vente sur le nombre total de jours productibles.

Avertissement

Ce document contient des informations de nature prévisionnelle auxquelles sont associés des risques et des incertitudes concernant la croissance et les résultats financiers du Groupe dans le futur. Le Groupe rappelle que les signatures des contrats de licence, qui représentent souvent des investissements pour les clients, sont plus importantes au deuxième semestre et de ce fait, peuvent provoquer des effets plus ou moins favorables sur la performance de fin d’année. La suite des événements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le présent document en raison d’un certain nombre de risques et d’incertitudes. Des informations plus détaillées sur les risques potentiels pouvant affecter les résultats financiers du Groupe sont disponibles dans le Document d’Enregistrement Universel 2023 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 15 mars 2024 (notamment aux pages 40 à 46). Sopra Steria ne prend aucun engagement s’agissant de la mise à jour de l’information de nature prévisionnelle contenue dans ce document au-delà de ce qui est prescrit par la réglementation en vigueur. La distribution du présent document dans certains pays peut être soumise aux lois et règlements en vigueur. Les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels ce document est diffusé, publié ou distribué devraient s’informer de telles restrictions et s’y conformer.

À propos de Sopra Steria

Sopra Steria, acteur majeur de la Tech en Europe avec 56 000 collaborateurs dans près de 30 pays, est reconnu pour ses activités de conseil, de services numériques et d’édition de logiciels. Il aide ses clients à mener leur transformation digitale et à obtenir des bénéfices concrets et durables. Le Groupe apporte une réponse globale aux enjeux de compétitivité des grandes entreprises et organisations, combinant une connaissance approfondie des secteurs d’activité et des technologies innovantes à une approche résolument collaborative. Sopra Steria place l’humain au centre de son action et s’engage auprès de ses clients à tirer le meilleur parti du digital pour construire un avenir positif. En 2023, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 5,8 milliards d’euros.

The world is how we shape it.6

Sopra Steria (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN : FR0000050809

Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.soprasteria.com/fr

Annexes

Sopra Steria : impact des variations de change et de périmètre sur le chiffre d'affaires - 1er semestre 2024 M€ S1 2024 S1 2023 Croissance Chiffre d'affaires 2 949,4 2 840,1 +3,8% Variations de change 8,3 Chiffre d’affaires à taux de change constants 2 949,4 2 848,4 +3,5% Variations de périmètre 295,8 Variation de périmètre - Application norme IFRS 15 -41,1 Classement en actifs disponibles à la vente - IFRS 5 -163,5 Chiffre d’affaires à taux de change, périmètre et normes constants 2 949,4 2 939,7 +0,3%

Sopra Steria : Variation des taux de change - 1er semestre 2024 Pour 1€ / % Taux moyen

S1 2024 Taux moyen

S1 2023 Variation Livre sterling 0,8546 0,8764 + 2,5% Couronne norvégienne 11,4926 11,3195 - 1,5% Couronne suédoise 11,3914 11,3329 - 0,5% Couronne danoise 7,4580 7,4462 - 0,2% Franc suisse 0,9615 0,9856 + 2,5%

Sopra Steria : Chiffre d'affaires par pôle d'activité (M€ / %) - 1er trimestre 2024 T1 2024

retraité* (A) T1 2024

publié T1 2023

retraité* (B) T1 2023

publié Croissance organique (A/B) Croissance totale France 633,6 624,6 653,5 589,9 -3,0% +7,4% Royaume-Uni 240,0 240,0 223,5 216,7 +7,4% +10,7% Europe 531,9 547,7 525,1 410,4 +1,3% +29,6% Solutions 79,0 71,2 79,5 70,6 -0,6% +11,9% Sopra Banking Software - 103,8 - 107,7 - - Sopra Steria Group 1 484,6 1 587,4 1 481,6 1 395,4 +0,2% +6,4% * Chiffre d'affaires à périmètre, taux de change et méthode comptable 2024 (IFRS 5 & 15)

Sopra Steria : Chiffre d'affaires par pôle d'activité (M€ / %) - 2ème trimestre 2024 T2 2024 T2 2023

retraité* T2 2023

publié Croissance organique Croissance totale France 617,7 618,5 609,0 -0,1% +1,4% Royaume-Uni 247,3 249,0 244,3 -0,7% +1,2% Europe 518,6 509,7 409,4 +1,7% +26,7% Solutions 81,3 80,9 71,8 +0,6% +13,3% Sopra Banking Software - - 110,3 - - Sopra Steria Group 1 464,8 1 458,1 1 444,7 +0,5% +1,4% * Chiffre d'affaires à périmètre, taux de change et méthode comptable 2024 (IFRS 5 & 15)

Sopra Steria : Chiffre d'affaires par pôle d'activité (M€ / %) - 1er semestre 2024 S1 2024 S1 2023

retraité* S1 2023

publié Croissance organique Croissance totale France 1 251,3 1 272,0 1 198,9 -1,6% +4,4% Royaume-Uni 487,3 472,5 461,0 +3,1% +5,7% Europe 1 050,5 1 034,8 819,8 +1,5% +28,1% Solutions 160,3 160,3 142,4 -0,0% +12,6% Sopra Banking Software - - 218,0 - - Sopra Steria Group 2 949,4 2 939,7 2 840,1 +0,3% +3,8% * Chiffre d'affaires à périmètre, taux de change et méthode comptable 2024 (IFRS 5 & 15)

Sopra Steria : Performance par pôle d'activité - 1er semestre 2024 S1 2024 S1 2023

retraité* S1 2023

publié M€ % M€ % M€ % France Chiffre d'affaires 1 251,3 1 220,5 1 198,9 Résultat opérationnel d'activité 119,2 9,5% 113,3 9,3% 108,8 9,1% Résultat opérationnel courant 106,6 8,5% 97,4 8,0% 90,1 7,5% Résultat opérationnel 99,4 7,9% 89,7 7,3% 84,2 7,0% Royaume-Uni Chiffre d'affaires 487,3 461,0 461,0 Résultat opérationnel d'activité 56,7 11,6% 52,4 11,4% 52,4 11,4% Résultat opérationnel courant 49,8 10,2% 45,5 9,9% 45,5 9,9% Résultat opérationnel 48,2 9,9% 38,2 8,3% 38,2 8,3% Europe Chiffre d'affaires 1 050,5 834,8 819,8 Résultat opérationnel d'activité 97,3 9,3% 73,1 8,8% 72,8 8,9% Résultat opérationnel courant 84,2 8,0% 66,0 7,9% 66,0 8,1% Résultat opérationnel 72,6 6,9% 53,3 6,4% 56,2 6,9% Solutions Chiffre d'affaires 160,3 160,3 142,4 Résultat opérationnel d'activité 12,2 7,6% 11,1 6,9% 14,3 10,0% Résultat opérationnel courant 10,6 6,6% 7,8 4,9% 12,4 8,7% Résultat opérationnel 9,5 5,9% 7,4 4,6% 12,0 8,5% * A norme comptable 2024 (IFRS 5)

Sopra Steria : Compte de résultat consolidé - 1er semestre 2024 S1 2024 S1 2023

retraité* S1 2023

publié M€ % M€ % M€ % Chiffre d'affaires 2 949,4 2 676,7 2 840,1 Charges de personnel -1 862,9 -1 637,3 -1 755,0 Charges d'exploitation -727,1 -731,1 -768,8 Dotations aux amortissements et aux provisions -74,2 -58,4 -65,2 Résultat opérationnel d'activité 285,3 9,7% 249,9 9,3% 251,1 8,8% Charges liées aux paiements en actions -13,2 -22,9 -28,4 Dotations aux amortissements sur incorporels affectés -20,9 -10,3 -14,9 Résultat opérationnel courant 251,2 8,5% 216,7 8,1% 207,8 7,3% Autres produits et charges opérationnels -21,5 -28,2 -30,7 Résultat opérationnel 229,7 7,8% 188,5 7,0% 177,1 6,2% Coût de l'endettement financier net -8,8 2,4 -6,4 Autres produits et charges financiers -9,4 -4,9 -6,1 Charges d'impôt -33,3 -47,6 -42,5 Résultat net des entreprises associées -1,4 -0,1 -0,1 Résultat net des activités poursuivies 176,9 6,0% 138,3 5,2% 122,0 4,3% Résultat net des activités abandonnées -46,1 -16,3 - Résultat net de l'ensemble consolidé 130,7 4,4% 122,0 4,6% 122,0 4,3% Part du Groupe 123,2 4,2% 112,5 4,2% 112,5 4,0% Intérêts ne conférant pas le contrôle 7,6 9,5 9,5 Nb moyen pondéré d'act° en circulat° hors autocontrôle (M) 20,16 20,20 20,20 Résultat de base par action (€) 6,11 5,57 5,57 * A norme comptable 2024 (IFRS 5)

Sopra Steria : Evolution de la dette financière nette (M€) - 1er semestre 2024 S1 2024 S1 2023

retraité* S1 2023

publié Résultat opérationnel d'activité 285,3 249,9 251,1 Amortissements et Provisions (hors incorporels affectés) 74,1 59,4 67,0 EBITDA 359,4 309,2 318,1 Eléments non cash -4,1 5,3 1,6 Impôt versé -35,2 -41,8 -46,8 Variation du besoin en fonds de roulement opérationnel -152,3 -61,9 -14,0 Coûts de réorganisation et restructurations -18,1 -27,2 -29,9 Flux net de trésorerie généré par l'activité opérationnelle 149,7 183,6 229,0 Loyers décaissés -62,7 -41,8 -46,2 Variation liée aux opérations d'investissement -28,0 -35,8 -47,2 Intérêts financiers nets -9,4 3,1 -5,8 Contribut° additionnelles liées aux engagements de retraite à prestations définies -5,7 -6,9 -6,9 Flux net de trésorerie disponible 44,0 102,2 122,9 Augmentations de capital -180,0 -0,5 - Incidence des variations de périmètre -91,8 -435,9 -428,6 Investissements financiers 12,8 -6,7 -6,7 Dividendes versés -93,9 -87,5 -87,5 Dividendes reçus 0,3 2,7 2,7 Rachats et reventes d'actions propres -13,4 -3,1 -3,1 Incidence des variations de taux de change -0,7 -4,5 -6,6 Incidence du traitement de la dette financière nette SBS en activité abandonnée 211,7 26,4 - Variation de l'endettement financier net -111,0 -406,9 -406,9 * A norme comptable 2024 (IFRS 5) Endettement financier net en début de periode 946,0 152,0 152,0 Endettement financier net en fin de periode 1 057,0 558,9 558,9

Sopra Steria : Bilan économique (M€) - 30/06/2024 6/30/2024 31/12/2023

retraité* 31/12/2023

publié Écarts d'acquisition 2 334,2 2 586,2 2 668,9 Actifs incorporels affectés 185,8 232,1 124,8 Autres immobilisations 250,8 307,9 304,3 Droit d'utilisation des biens pris en location 417,6 457,1 457,1 Titres de participation mis en équivalence 97,0 185,9 185,9 Total actifs immobilisés 3 285,4 3 769,2 3 740,9 Impots différés nets 79,5 70,0 98,3 Clients et comptes rattachés (net) 1,359,0 1,372,4 1,372,4 Autres actifs et passifs -961,0 -1 556,4 -1 556,4 Besoin en fonds de roulement (BFR) 398,0 -184,0 -184,0 Actif économique 3 762,9 3 655,2 3 655,2 Capitaux propres 2 007,6 1,925,1 1,925,1 Retraites - avantages postérieurs à l'emploi 138,8 167,8 167,8 Provisions pour risques et charges 97,5 113,3 113,3 Dette liée aux biens pris en location 462,0 503,0 503,0 Endettement financier net 1 057,0 946,0 946,0 Capitaux investis 3 762,9 3 655,2 3 655,2 * A norme comptable 2024 (IFRS 5)

Sopra Steria : Répartition des effectifs - 30/06/2024 6/30/2024 6/30/2023 France 20 917 22 363 Royaume-Uni 7 218 7 693 Autre Europe 15 999 13 943 Reste du Monde 235 555 X-Shore 8 044 9 400 Total activités poursuivies 52 413 53 954 Activités classées en actifs disponibles à la vente ∼ 3 600 ∼ 4 000

__________________________________________________

1 Les activités relatives à Sopra Banking Software dont la cession est en cours ont été classées en actifs destinés à être cédés (norme IFRS 5). Les méthodes de reconnaissance de revenus tirés d’un certain type de contrat d’Ordina ont été harmonisées (norme IFRS 15).

2 Les indicateurs alternatifs de performance sont définis dans le glossaire disponible en fin de document.

3 L’augmentation de capital d’Axway devant participer au financement de l’opération se déroulera du 26 juillet au 20 août 2024 inclus.

4 Base 2023

5 Levier calculé sur une dette financière nette hors IFRS 5 de 1 048 M€.

6 Le monde est tel que nous le façonnons.

