Sopra Steria : a finalisé l'acquisition du bloc de contrôle représentant 94,03 % du capital de Sodifrance1

Regulatory News:

Sopra Steria (Euronext Paris : SOP), un leader européen de la transformation digitale, a finalisé le 16 septembre 2020 l’acquisition du bloc de contrôle représentant 94,03 % du capital social de Sodifrance. Le projet d’acquisition avait été annoncé par communiqués de presse en date du 21 février et du 9 juillet 2020. Sodifrance entre au périmètre de consolidation de Sopra Steria le 16 septembre 2020. Un projet d’offre publique de retrait suivie d’une procédure de retrait obligatoire sera déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers d’ici fin septembre 20202.

À propos de Sopra Steria

Sopra Steria, l’un des leaders européens du conseil, des services numériques et de l’édition de logiciels, aide ses clients à mener leur transformation digitale et à obtenir des bénéfices concrets et durables. Il apporte une réponse globale aux enjeux de compétitivité des grandes entreprises et organisations, combinant une connaissance approfondie des secteurs d’activité et des technologies innovantes à une approche résolument collaborative. Sopra Steria place l’humain au centre de son action et s’engage auprès de ses clients à tirer le meilleur parti du digital pour construire un avenir positif. Fort de 46 000 collaborateurs dans 25 pays, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 4,4 milliards d’euros en 2019.

The world is how we shape it.3

Sopra Steria (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN : FR0000050809

Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.soprasteria.com/fr

1 Un bloc d’actions a été acquis indirectement par Sopra Steria auprès des principaux actionnaires de HP2M et STRATEG’e.BOSS, correspondant à un prix par transparence de 17,16 euros par action Sodifrance, et deux autres blocs d’actions ont été acquis auprès de deux actionnaires de HP2M à un prix supérieur en application d’accords contractuels préexistants, correspondants à un prix par transparence de respectivement 17,92 euros et 17,99 euros par action Sodifrance.

2 Pour des raisons d’arrondi, le prix proposé dans le cadre de l’offre publique de retrait suivie d’une procédure de retrait obligatoire sera de 18 euros par action Sodifrance.

3 Le monde est tel que nous le façonnons.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200916005595/fr/