Sopra Steria : abaisse son objectif de chiffre d'affaires 2020 après la cyberattaque

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société de services informatiques Sopra Steria a chiffré mercredi l'impact de la cyberattaque dont elle a été victime fin octobre et revu à la baisse sa prévision de chiffre d'affaires pour 2020.

Pour cette année, Sopra Steria table désormais sur un recul organique de son chiffre d'affaires compris entre 4,5% et 5%, contre une précédente prévision d'un repli de 2% à 4%.

"La remédiation et l'indisponibilité plus ou moins importante des différents systèmes depuis le 21 octobre devraient avoir un impact brut négatif sur la marge opérationnelle compris entre 40 millions d'euros et 50 millions d'euros. Les couvertures d'assurances dont dispose le groupe contre les risques cyber s'élèvent à 30 millions d'euros", a expliqué Sopra Steria dans un communiqué.

La société a également précisé son objectif de taux de marge opérationnelle d'activité, tablant désormais sur un taux "de l'ordre de 6,5%", contre une fourchette de 6% à 7% anticipée auparavant.

Sopra Steria vise également un flux net de trésorerie disponible compris entre 50 millions et 100 millions d'euros, contre une précédente fourchette de 80 millions à 120 millions d'euros.

La société a par ailleurs souligné n'avoir "pas constaté de fuite de données ou de dommages causés aux systèmes d'information de ses clients".

"L'activité commerciale du quatrième trimestre ne devrait pas être significativement affectée par cet événement", a ajouté Sopra Steria.

November 25, 2020 01:53 ET (06:53 GMT)