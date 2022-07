Sopra Steria annonce un projet d'acquisition de CS et une hausse de son résultat du S1

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société de services informatiques Sopra Steria a annoncé jeudi que son résultat net avait progressé de 32% au premier semestre, à 112,3 millions d'euros. Le groupe a aussi dévoilé un projet d'acquisition de CS Group visant à "créer un maître d'œuvre de référence des services numériques et des systèmes critiques dans les secteurs de la défense & sécurité, de l'espace et de l'énergie".

Sopra Steria compte acquérir 65,26% du capital social de CS Group au prix de 11,5 euros par action, ce qui porterait sa participation à 75,06%.

"L'acquisition de ces actions conduirait au dépôt par Sopra Steria au premier trimestre 2023, d'un projet d'offre publique d'acquisition simplifiée auprès de l'Autorité des marchés financiers", a précisé Sopra Steria dans un communiqué.

"Le montant de l'opération, pour 100% du capital, serait de 282,5 millions d'euros, hors prise en compte d'une dette nette de 3,2 millions d'euros", a indiqué la société de services informatiques.

"Ce rapprochement aurait un impact relutif sur le bénéfice par action de +1% dès la première année (2023). En 2024 après prise en compte de 70% des complémentarités commerciales, opérationnelles et fiscales, la relution serait de 4%", a précisé Sopra Steria.

Sopra Steria a fait ces annonces alors qu'au premier semestre, son chiffre d'affaires est ressorti à 2,54 milliards d'euros, en croissance totale de 9,3% et en croissance organique de 7,3%. Le groupe a souligné que sa croissance organique avait accéléré au deuxième trimestre, s'établissant à 8,1% contre 6,5 % au premier trimestre.

Alors que son taux de marge opérationnelle d'activité s'est inscrit à 8%, en hausse de 0,8 point par rapport au premier semestre 2021, Sopra Steria a confirmé ses objectifs pour 2022 : une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 5% et 6%, un taux de marge opérationnelle d'activité compris entre 8,5% et 9% et un flux net de trésorerie disponible de l'ordre de 250 millions d'euros.

July 28, 2022 02:56 ET (06:56 GMT)