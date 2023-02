Sopra Steria bondit en Bourse, porté par des perspectives jugées prometteuses

(Actualisation : commentaires d'analyste, cours de Bourse)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Tous les voyants sont au vert chez Sopra Steria. La société de services informatiques a annoncé jeudi viser pour 2023 une légère hausse de son taux de marge opérationnelle d'activité, après avoir atteint et même dépassé la plupart de ses objectifs pour 2022. Le groupe ne manque donc pas de motifs pour recompenser ses actionnaires et a relevé de 34,5% son dividende, à 4,3 euros par action.

Ces annonces sont plébiscitées par le marché. A 11h15, le titre Sopra Steria bondissait ainsi de 9%, à 176,40 euros, réalisant l'une des plus fortes progressions de l'indice SBF 120.

Les résultats annuels du groupe sont "très bons" et "le début d'exercice 2023 ne montre aucune signe d'inflexion de la demande, notamment dans les secteurs où la croissance est la plus robuste comme l'aéronautique ou l'énergie", commente Emmanuel Parot, analyste financier chez Gilbert Dupont. "A cet égard, l'objectif de taux de marge opérationnelle d'activité pour l'année semble prudent et le groupe dispose, selon moi, d'un potentiel pour relever cet objectif au cours de l'exercice", ajoute le professionnel.

Signe de sa confiance, l'intermédiaire financier a révisé à la hausse son objectif de cours, de 190 à 205 euros, tout en réitérant sa recommandation à "acheter".

Pour l'exercice en cours, le groupe compte dégager une croissance organique du chiffre d'affaires de 3% à 5%. Sopra Steria vise également un taux de marge opérationnelle d'activité légèrement supérieur à 9% et un flux net de trésorerie disponible d'au moins 300 millions d'euros. Pour 2024, Sopra Steria a confirmé son objectif d'un taux de marge opérationnelle d'activité de l'ordre de 10%.

Le groupe a livré ces projections alors que ses résultats annuels ont atteint ses objectifs.

"Les objectifs financiers fixés en début d'exercice ont été atteints en termes de profitabilité et dépassés en termes de croissance et de génération de trésorerie", a indiqué dans un communiqué le directeur général, Cyril Malargé.

Bénéfice net en hausse de 32% en 2022

Le bénéfice net de Sopra Steria a grimpé de 32% à 247,8 millions d'euros en 2022.

Le résultat opérationnel d'activité s'est établi à 453,1 millions d'euros, en hausse de 19,5%, faisant ressortir un taux de marge opérationnelle d'activité de 8,9%, contre 8,1% un an plus tôt. Le résultat opérationnel d'activité correspond au "résultat opérationnel courant retraité de la charge relative au coût des services rendus par les bénéficiaires de stock-options et d'actions gratuites et des dotations aux amortissements des actifs incorporels affectés".

Le chiffre d'affaires de Sopra Steria s'est établi à 5,1 milliards d'euros, en hausse de 8,9% en données publiées et de 7,6% en données organiques. En France, l'activité qui représente 40% du chiffre d'affaires total, a progressé de 9,7% sur une base organique. Sopra Banking Software, l'éditeur de logiciels pour les banques du groupe, a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 426,5 millions d'euros, en recul organique de 2,3% par rapport à 2021.

Le flux net de trésorerie disponible du groupe s'est établi à 287,2 millions d'euros, contre 264,4 millions d'euros un an plus tôt.

Sopra Steria tablait sur une croissance organique du chiffre d'affaires de l'ordre de 7%, sur un taux de marge opérationnelle d'activité de 8,5% à 9%, et sur un flux net de trésorerie disponible de l'ordre de 250 millions d'euros.

