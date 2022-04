Sopra Steria confirme ses objectifs 2022 après une croissance organique de 6,5% au T1

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société de services informatiques Sopra Steria a confirmé vendredi ses objectifs pour 2022 alors que son activité a dépassé ses attentes au premier trimestre.

Pour cette année, l'entreprise compte toujours dégager un chiffre d'affaires en croissance organique de 5% à 6%, un taux de marge opérationnelle d'activité situé entre 8,5% et 9% et un flux net de trésorerie disponible d'environ 250 millions d'euros.

"L'environnement macro-économique s'est dégradé depuis l'invasion de l'Ukraine le 24 février 2022", a indiqué Sopra Steria dans un communiqué. "Le premier trimestre a pour autant été dynamique et légèrement au-dessus de nos anticipations initiales", a ajouté le groupe.

Sur la période de janvier à mars derniers, les revenus de la société se sont établis à 1,27 milliard d'euros, en hausse de 8,8% sur un an en données publiées et en progression de 6,5% en variation organique. "La croissance a été particulièrement forte sur les marchés verticaux de la défense et de l'aéronautique qui représentent environ 20% de notre activité", a précisé le directeur général du groupe, Cyril Malargé, cité dans le communiqué.

En France, l'activité a augmenté de 9,6% sur une base organique au premier trimestre, à 513,2 millions d'euros. Sur la période, Sopra Banking Software, l'éditeur de logiciels pour les banques de Sopra Steria, a réalisé un chiffre d'affaires de 103,2 millions d'euros, en progression organique de 0,8%.

Cyril Malargé a, par ailleurs, indiqué ne pas avoir constaté "à ce stade de changement dans le comportement" des grands donneurs d'ordre du groupe en raison du conflit en Ukraine. Le dirigeant a également rappelé que Sopra Steria n'avait pas d'exposition directe à la Russie ou à l'Ukraine.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed : DID

COMMUNIQUES FINANCIERS DE SOPRA STERIA:

https://www.soprasteria.com/newsroom/press-releases

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

April 29, 2022 01:25 ET (05:25 GMT)