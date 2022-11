Sopra Steria : convention pour une acquisition en Belgique

Sopra Steria annonce avoir signé une convention de cession d'actions en vue d'acquérir Assua, et ses filiales opérationnelles Tobania et Python Predictions, pour créer une position de premier plan dans le domaine des services du numérique en Belgique.



Forte de 650 collaborateurs, Tobania prévoit de réaliser un chiffre d'affaires de 110 millions d'euros en 2022 (entièrement en Belgique) : 45% dans les services financiers et l'assurance, 15% dans le secteur public et 18% dans les télécommunications et médias.



Ce rapprochement permettra à Sopra Steria d'entrer dans le club des principaux acteurs d'un marché considéré comme stratégique en Europe. Il est soumis à l'approbation de l'Autorité belge de la Concurrence et devrait se finaliser au premier trimestre 2023.



