Sopra Steria Group figure parmi les principales sociétés françaises de services informatiques. L'activité s'organise essentiellement autour de 3 pôles : - prestations de conseil : prestations de conseil stratégique, de conseil dans la mise en oeuvre de projets de restructuration et d'évolution vers les nouvelles technologies, etc. ; - intégration de solutions et de systèmes : conception et déploiement de solutions en technologie Internet (portails, sites marchands, Intranets, Extranets, etc.), intégration des solutions ERP, mise en place de solutions applicatives (gestion de la relation client, gestion des RH, etc.). En outre, le groupe propose des solutions de sous-traitance destinées à assurer un support technique auprès des utilisateurs et la maintenance des applications ; - prestations d'infogérance et exploitation des processus métiers : supervision, administration et exploitation des infrastructures informatiques, exploitation des fonctions finance, administration, ressources humaines, etc. Le CA par marché se ventile entre industrie (31,5%), services (22,5%), secteur public (19,8%), finances (17,8%), télécommunications et médias (6,5%) et distribution (1,9%). La répartition géographique du CA est la suivante : France (48%), Royaume Uni (19%), Europe (31%) et autres (2%).

Secteur Services et conseils en informatique