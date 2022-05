Sopra Steria : de nouveaux bureaux à Paris La Défense

Sopra Steria a déménagé dans ses nouveaux bureaux de Paris La Défense, destinés à accueillir près de 2000 collaborateurs du groupe de services numériques et d'édition de logiciels.



L'annonce a été officialisée ce mercredi par Générale Continentale Investissements (GCI), un spécialiste de l'investissement immobilier qui a mené l'opération de restructuration-extension de cet immeuble d'une superficie de 22.000 m2 datant des années 70.



CGI explique que Sopra Steria a fait le choix d'un mode de travail 'hybride' permettant à ses collaborateurs de profiter à la fois d'espaces collaboratifs et de bureaux individuels.



Une allée intérieure propose par ailleurs une offre de restauration et de services, avec notamment une cafétéria, une brasserie et un four à pizza.



Cette opération de restructuration lourde a permis de diminuer la consommation énergétique au m2 du bâtiment de 62%.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.