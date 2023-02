Sopra Steria : hausse d'un tiers du résultat net annuel

Sopra Steria Group annonce un résultat net part du groupe en progression de 32% à 247,8 millions d'euros et un taux de marge opérationnelle d'activité en amélioration de 0,8 point à 8,9%, en haut de fourchette de l'objectif compris entre 8,5 et 9%.



Le chiffre d'affaires du groupe de services informatiques, en augmentation de 8,9%, a dépassé 5,1 milliards d'euros, avec une croissance organique de 7,6%, au-delà de l'objectif révisé en hausse à 7% en octobre dernier.



Un dividende de 4,30 euros par action (contre 3,20 euros pour 2021) sera proposé au titre de 2022. Sopra Steria prévoit une poursuite de l'amélioration de sa profitabilité en 2023 avec un objectif de taux de marge opérationnelle d'activité légèrement supérieur à 9%.



