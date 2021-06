Sopra Steria : Projet d'acquisition de Labs, société norvégienne de conseil en expérience utilisateur

Communiqué de presse

Projet d'acquisition de Labs,

société norvégienne de conseil en expérience utilisateur

Paris, le 24 juin 2021, 18h00 - Sopra Steria (Euronext Paris : SOP), un leader européen de la transformation digitale, annonce le projet d'acquisition en Norvège de Labs, société de conseil spécialisée dans l'expérience utilisateur digitale.

La société Labs est installée à Bergen, la deuxième ville la plus importante en Norvège. Elle emploie une cinquantaine de consultants spécialisés dans les services digitaux de transformation de l'expérience client.

Cette acquisition renforce les activités de conseil de Sopra Steria en Norvège dans des domaines très porteurs du digital.

Le projet d'acquisition devrait être réalisé au cours du 3ème trimestre 2021 et est soumis aux conditions préalables usuelles.

À propos de Sopra Steria

Sopra Steria, l'un des leaders européens du conseil, des services numériques et de l'édition de logiciels, aide ses clients à mener leur transformation digitale et à obtenir des bénéfices concrets et durables. Il apporte une réponse globale aux enjeux de compétitivité des grandes entreprises et organisations, combinant une connaissance approfondie des secteurs d'activité et des technologies innovantes à une approche résolument collaborative. Sopra Steria place l'humain au centre de son action et s'engage auprès de ses clients à tirer le meilleur parti du digital pour construire un avenir positif. Fort de 46 000 collaborateurs dans 25 pays, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 4,3 milliards d'euros en 2020.

The world is how we shape it.1

Sopra Steria (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN : FR0000050809

Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.soprasteria.com/fr

1 Le monde est tel que nous le façonnons.