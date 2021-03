Sopra Steria : Rapport Responsabilité d'Entreprise 2020

Sopra Steria s'engage pour un monde plus durable et responsable RAPPORT RESPONSABILITÉ D'ENTREPRISE EXTRAIT DU DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020

* Le monde est tel que nous le façonnons.

MESSAGE DU PRÉSIDENT

Il y un an à la même date,

Sopra Steria avait franchi avec succès plusieurs étapes importantes dans la mise en œuvre de son projet d'entreprise. Le Groupe avait atteint ses objectifs annuels de résultats et nous nous projetions résolument sur le moyen terme avec l'idée d'accélérer notre développement et de confirmer la trajectoire de performance que nous nous étions fixée.

Cette vision a été rapidement remise en cause par la propagation de la pandémie de COVID et la grave crise économique qu'elle a engendrée.

Les mesures de restrictions sanitaires ont provoqué une baisse générale de la demande et ont notamment affecté l'aéronautique et le transport ferroviaire, secteurs où Sopra Steria est très présent. Notre Groupe a en revanche bénéficié d'une bonne dynamique dans les domaines de la défense et plus largement du secteur public où il est aussi fortement positionné.

Dans ce contexte difficile, la priorité a été donnée à la santé de nos collaborateurs et à la continuité des services apportés à nos clients. Nous avons également privilégié

la préservation des compétences et de l'emploi, y compris dans les secteurs d'activité les plus touchés. Aux conséquences de la crise COVID s'est ajoutée en fin d'année la nécessité de faire face à la cyberat-taque dont Sopra Steria a fait l'objet. Si celle-ci a pu être rapidement détectée et la sécurité de nos clients préservée, les mesures prises pour y remédier ont provoqué l'indisponibilité d'une partie de nos systèmes d'infor-mation et de production pendant plusieurs semaines.

En dépit des difficultés rencontrées, les résultats obtenus, tant en termes de chiffre d'affaires que de marge opérationnelle, attestent d'un très bon niveau de résistance du Groupe en 2020. Sopra Steria a en outre généré un robuste flux de trésorerie, qui a permis de diminuer de 17,2% l'endettement financier net du Groupe.

Même si ce début d'année reste caractérisé par un fort niveau d'incer-titudes, Sopra Steria compte s'appuyer sur ses fondamentaux pour accélérer dès 2021 le déploiement de son plan stratégique. Les priorités s'articulent autour du renforcement du conseil

"Sopra Steria compte s'appuyer sur ses fondamentaux pour accé-lérer dès 2021 le déploiement de son plan stratégique."

Pierre Pasquier

Président et Fondateur du Groupe Sopra Steria

et de la poursuite de la digitalisation de nos offres de transformation. Dans le secteur bancaire, la mise en œuvre de synergies entre les activités de software, de conseil, d'intégration et de services opérés sera approfondie. Nous poursuivrons en outre une politique de croissance externe offensive et ciblée.

Dès cette année, nous prévoyons un retour à la croissance organique de notre activité et une amélioration de notre rentabilité opérationnelle.

À moyen terme, nous sommes confiants dans notre capacité à développer un projet ambitieux, indépendant et créateur de valeur pour l'ensemble de nos parties prenantes. Un projet qui associe collaborateurs, actionnaires et partenaires, et vise à atteindre un niveau élevé de performance économique en apportant une contribution durable, humaine et éclairée à la société.

L'HISTOIRE ET LE PROJET D'ENTREPRISE

Plus de 50 ans de croissance continue et de transformation

Des services informatiques pour accompagner la modernisation de la société

1968-69

Création de Sopra : 1968

Création de Steria : 1969

2014

Création de

Sopra HR Software

2014

Sopra Steria : la naissance d'un leader européen de la transformation digitale

L'accompagnement à la transformation numérique

2013

Contrat SSCL avec le Gouvernement britannique

Une nouvelle dimension tournée vers le développement et la compétitivité

2015

Acquisitions de CIMPA

Sopra Steria est né de la fusion en 2014 de deux des plus anciennes Entreprises de Services du Numérique françaises, Sopra et Steria, fondées respectivement en 1968 et 1969 et marquées toutes deux par un fort esprit entrepreneurial ainsi qu'un grand sens de l'engagement collectif au service de ses clients. Le Groupe s'affirme comme un des leaders européens de la transformation numérique.

Éléments clés du Projet d'Entreprise

Un modèle indépendant

Un modèle indépendant reposant sur une vision à long terme et sur la performance économique, dans le respect citoyen de l'environnement et des parties prenantes.

1985

2012

Création de

Sopra Banking Software

2017

Acquisitions de Cassiopae de Kentor, 2M0RO et Galitt

Une culture d'entrepreneur

Agilité, circuits courts, vitesse d'exécu-tion font partie de l'ADN du Groupe. La primauté du service au client, l'au-tonomie de décision des managers, le sens du collectif et le respect de l'autre sont au cœur des valeurs.

Un actionnaire de référence garant du projet

Actionnairesindividuels et autres 11,6 %

Autodétention 0,2 %Investisseurs institutionnels français 29,4 %

Investisseurs institutionnels internationaux 30,2 %

La performance économique au cœur de la stratégie

1990

Sopra coté

Au NYSE Euronext Paris

2011

Introduction en bourse d'Axway

2018

Acquisitions en Allemagne : et BLUCARAT et it-Economics

O.R. System et Apak pour Sopra Banking Software

1999 2000

Steria coté

Au NYSE Euronext Paris

2007 2005

Acquisition de Xansa, expert du BPO

2019

- Acquisitions de SAB et SFRT (JV établie avec Sparda)

- Lancement de la marque Conseil : Sopra Steria Next

L'importance du capital humain

Une politique de ressources humaines exigeante focalisée sur des talents associant expertise à un fort esprit collectif et sur le développement des compétences des collaborateurs.

Acquisition de Mummert Consulting

2020

Acquisitions de

- Sodifrance et cxpartners

- Fidor Solutions pour Sopra Banking Software

Pour en savoir plus, voir chapitre 1

20 547 701 actions cotées. 26 583 239 droits de vote exerçables. XX,X % = pourcentage de détention du capital. (XX,X %) = pourcentage des droits de vote exerçables. TPI au 31/12/2020 - Seuil de détention supérieur à 1000 actions

Pour en savoir plus, voir chapitre 7

PRÉSENTATION INTÉGRÉE DE SOPRA STERIA

NOTRE MISSION ET NOS VALEURS

Notre mission

Les technologies donnent accès à un nombre de possibilités infinies. Ce flux perpétuel d'innovations fascine autant qu'il questionne sur le sens de cette course effrénée à la nouveauté et au changement.

Les réponses ne sont ni simples, ni évidentes, et surtout, elles sont multiples.

Chez Sopra Steria, notre mission est de guider nos clients, partenaires et collaborateurs vers des choix audacieux pour construire un avenir positif en mettant le digital au service de l'humain.

Au-delà des technologies, nous avons foi en l'intelligence collective, convaincus qu'elle contribue à faire avancer le monde.

Des valeurs qui nous rassemblent

Primauté du service au client

Excellence professionnelle

La primauté du service au client

Nous nous engageons aux côtés de nos clients, dans la durée, pour développer leur performance et leur permettre d'aller toujours plus loin grâce à notre connaissance approfon-die de leur secteur d'activité et des technologies innovantes.

L'excellence professionnelle

Nous offrons notre approche visionnaire et globale et nos savoir-faire étendus pour guider nos clients, partenaires et collaborateurs vers des choix audacieux et leur permettre de transformer les opportunités en résultats tangibles et durables.

Ensemble, nous construisons un futur résolument promet-teur en apportant des bénéfices concrets : des solutions durables aux impacts positifs qui intègrent pleinement les interactions entre le digital et la société.

Nous ne sommes qu'au début de tout ce que nous pouvons créer ensemble.

Oser ensemble

Chez Sopra Steria, nous sommes attentifs à offrir un collectif stimulant, un espace de liberté et d'échanges, qui favorisent le développement des compétences et l'entrepreneuriat au sein d'une communauté animée par l'envie de réussir ensemble.

Respect de l'autreVolonté de l'action positiveSens du collectif

Le respect de l'autre

Nous sommes convaincus que le collectif est une force, que les meilleures solutions se trouvent ensemble. C'est pourquoi nous adoptons une posture d'écoute et de proximité avec nos clients, partenaires et collaborateurs.

Le sens du collectif

Ouverture et curiosité

La volonté de l'action positive

Nous voulons rendre l'innovation utile au plus grand nombre et proposer des solutions durables aux impacts positifs qui intègrent, de manière responsable et éthique, les interactions entre le digital et la société.

L'ouverture et la curiosité

Nous sommes convaincus que l'intelligence collective, alliance de l'esprit d'équipe et du talent de chacun, contribue à transformer et faire avancer le monde de manière durable, au-delà des technologies.

Nous encourageons l'audace, la curiosité et la prise de responsabilités pour explorer de nouvelles voies et exploiter les technologies innovantes qui permettront de mener des transfor-mations au bénéfice de tous.

