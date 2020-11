Sopra Steria : objectifs 2020 affectés par la cyberattaque

Faisant un point sur la cyberattaque annoncée le 21 octobre dernier, Sopra Steria indique anticiper désormais pour l'exercice 2020 un chiffre d'affaires en recul organique de 4,5 à 5% (précédemment entre -2 et -4%).



Le groupe informatique prévoit aussi un taux de marge opérationnelle d'activité de l'ordre de 6,5% (et non plus entre 6 et 7%) et un flux net de trésorerie disponible compris entre 50 et 100 millions d'euros (précédemment entre 80 et 120 millions).



Sopra Steria déclare ne pas avoir constaté de fuite de données ou de dommages causés par la cyberattaque aux systèmes d'information de ses clients, et que son activité commerciale du quatrième trimestre ne devrait pas être significativement affectée par cet événement.



