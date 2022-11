Sopra Steria : renforce en Belgique

Sopra Steria a signé une convention de cession d’actions en vue d’acquérir Assua NV, et ses filiales opérationnelles Tobania NV et Python Predictions BV. Ce projet d’acquisition vise à créer une position de premier plan dans le domaine des services du numérique en Belgique. Le rapprochement des deux parties permettra au groupe d’entrer dans le club des principaux acteurs d’un marché considéré comme stratégique en Europe du fait de sa taille, de l’existence de grands comptes du secteur privé (notamment des services financiers), du secteur public et de la présence des institutions européennes.



Sopra Steria et les deux fondateurs historiques, Lode Peeters et Etienne Schreurs, actionnaires à part égale, d'Assua NV, ont signé une convention de cession d'actions selon laquelle Sopra Steria Benelux NV acquerra 100 % des actions de la holding Assua NV et, indirectement de ses filiales opérationnelles, Tobania NV et Python Predictions BV (ensemble, Tobania).



Créée en 2014 suite au rachat de Saga Consulting NV par Tobius NV, Tobania est une société de conseil et de services du numérique. Forte de 650 collaborateurs, Tobania, dont le siège est situé à Grimbergen, prévoit de réaliser un chiffre d'affaires de 110 millions d'euros en 2022. La totalité de ce chiffre d'affaires est réalisé en Belgique : 45 % dans le secteur des services financiers et de l'assurance, 15 % dans le secteur public et 18 % dans les télécommunications & media.



" Ce rapprochement, très complémentaire, permettra d'étendre la couverture du marché belge (zones francophone et néerlandophone), de doubler la part de marché afin de figurer parmi les principaux acteurs du marché (chiffre d'affaires combiné de plus de 200 millions d'euros) et de bénéficier de synergies commerciales et opérationnelles " a expliqué le groupe technologique français.



L'acquisition est soumise à l'approbation de l'Autorité belge de la concurrence et devrait se finaliser au premier trimestre 2023.