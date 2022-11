Sopra Steria : signature d'un contrat d'acquisition portant sur 29,73% du capital de CS Group

Sopra Steria progresse de 0,69% à 145,90 euros. Le groupe informatique a annoncé avoir signé un contrat d’acquisition en vue d’acquérir l’intégralité des actions CS Group ,détenues par Yazid Sabeg, président du Conseil d’administration et Eric Blanc-Garin, directeur général, et leur holding commune Duna & Cie représentant environ 29,73 % du capital de CS Group, pour un prix de 11,50 euros par action.



Cet accord est conclu à la suite de l'entrée en négociations exclusives annoncée le 28 juillet 2022 et des procédures d'information-consultation des instances représentatives du personnel respectives de Sopra Steria et de CS Group.



Il vient compléter les promesses de vente déjà consenties le 27 juillet 2022 par Cira Holding et les fondateurs de Novidy's à Sopra Steria portant sur respectivement environ 29,15 % et 6,38 % du capital de la société (" autres blocs ") pour un prix par action égal à celui du bloc principal. A l'issue de l'acquisition du bloc principal et des autres blocs (l' " opération ") et compte tenu des 9,80 % déjà détenus, Sopra Steria détiendra 75,06 % du capital de CS Group.



La réalisation de l'opération, qui pourrait intervenir au cours du premier trimestre 2023, reste soumise à des conditions suspensives usuelles, en particulier en matière de contrôle des concentrations et de contrôle des investissements étrangers.



Invest Securities, qui a ajusté sa cible à 188 euros contre 198 euros, a réitéré sa recommandation Achat sur Sopra Steria, jugeant que 'le momentum est clairement en train de s'améliorer sur la valeur, ce qui ne se perçoit pas du tout dans la valorisation'.