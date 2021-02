Sopra Steria : vise un retour de la croissance organique en 2021 malgré des incertitudes

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société de services informatiques Sopra Steria a indiqué vendredi tabler sur une reprise de la croissance organique de son chiffre d'affaires en 2021, après un exercice 2020 marqué par la pandémie de coronavirus et la cyberattaque subie par le groupe en octobre dernier.

"L'impact négatif sur l'activité 2020 de ces deux évènements est estimé à environ 10 points de croissance. La cyberattaque, en tant que telle, a négativement impacté le chiffre d'affaires de 1 point et le taux de marge opérationnelle d'activité de 0,2 point", a indiqué Sopra Steria dans un communiqué.

En novembre dernier, la société avait d'ailleurs été contrainte d'abaisser sa prévision de chiffre d'affaires pour 2020 afin de tenir compte notamment de l'impact financier de la cyberattaque survenue un mois plus tôt.

Pour le dernier exercice, Sopra Steria tablait sur un recul organique de son chiffre d'affaires compris entre 4,5% et 5%, contre une baisse attendue entre 2% et 4% initialement. Sopra Steria avait également précisé viser un taux de marge opérationnelle d'activité "de l'ordre de 6,5%" et un flux net de trésorerie disponible compris entre 50 et 100 millions d'euros pour la même période.

Les résultats publiés vendredi, au titre de l'exercice 2020, sont ressortis globalement supérieurs à ces objectifs. Sur l'ensemble de l'année écoulée, le bénéfice net de Sopra Steria a atteint 106,8 millions d'euros, contre 160,3 millions d'euros en 2019 (-33,4%).

Le résultat opérationnel d'activité s'est établi à 300,2 millions d'euros en 2020, contre 354,3 millions d'euros en 2019, faisant ressortir un taux de marge opérationnelle d'activité de 7%, contre 8% un an plus tôt. Le résultat opérationnel d'activité correspond au "résultat opérationnel courant retraité de la charge relative au coût des services rendus par les bénéficiaires de stock-options et d'actions gratuites et des dotations aux amortissements des actifs incorporels affectés".

Le résultat opérationnel de l'entreprise de services numériques s'est inscrit à 202,3 millions d'euros l'an passé, contre 283,2 millions d'euros en 2019 (-28,5%).

En 2020, le chiffre d'affaires de Sopra Steria s'est établi à 4,26 milliards d'euros, en baisse de 3,9% en données publiées et de 4,8% en données organiques. En France, l'activité a chuté de 10,2% sur une base organique, pour atteindre 1,66 milliard d'euros.

Sopra Banking Software, l'éditeur de logiciels pour les banques du groupe, a enregistré un chiffre d'affaires de 421,6 millions d'euros, en baisse organique de 9,1% par rapport à 2019.

Selon un consensus compilé par Factset, les analystes tablaient sur un chiffre d'affaires annuel de 4,29 milliards d'euros, en baisse organique de 4,6%, un résultat opérationnel de 202 millions d'euros et un résultat net de 128 millions d'euros.

Au 31 décembre 2020, le flux net de trésorerie disponible s'établissait à 203,5 millions d'euros, contre 229,3 millions d'euros un an plus tôt. La dette nette s'établissait à 425,6 millions d'euros au 31 décembre 2020, en baisse de 17,2% sur un an.

Le groupe proposera à la prochaine assemblée générale de ses actionnaires le versement d'un dividende de 2 euros par action au titre de l'exercice 2020.

"Bien qu'en amélioration, l'environnement général présente encore beaucoup d'incertitudes", a souligné Sopra Steria, au moment de préciser ses perspectives pour l'exercice en cours. Cette année, le groupe compte réaliser un chiffre d'affaires en croissance organique de l'ordre de 3% à 5%, malgré un premier trimestre qui devrait encore s'inscrire en décroissance.

Le groupe anticipe également pour cette année un taux de marge opérationnelle d'activité compris entre 7,5% et 8%, ainsi qu'un flux net de trésorerie disponible d'environ 150 millions d'euros.

