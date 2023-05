Stopra Steria : reconnu pour ses services de cyber-resilience

Sopra Steria annonce aujourd'hui avoir été classé parmi les 'leaders' dans le rapport NEAT Cyber Resiliency Services 2022 de NelsonHall.



Ce rapport évalue neuf entreprises à travers le monde et se concentre sur les compétences spécifiques en matière de conseil, de définition de stratégie, de réponse aux incidents, de services de sauvegarde et de services managés de cybersécurité.



'NelsonHall classe Sopra Steria parmi les leaders des services de cyber-résilience en raison de ses capacités cyber sur l'ensemble de la chaîne de valeur, et de ses solides compétences en matière de conseil en sécurité et de réponse, notamment sa solution du SI de repli', indique Mike Smart, Senior Analyst chez NelsonHall.



'Le Groupe a remporté plusieurs contrats majeurs auprès de ses clients européens, et son développement international s'est accéléré avec l'acquisition d'EVA Group', ajoutele spécialiste.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.