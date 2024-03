(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mercredi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Sorted Group Holdings PLC - société de vérification de données de localisation basée à Cheltenham, en Angleterre - conclut un accord de renouvellement de 12 mois avec Marks & Spencer Group PLC. Selon ce renouvellement, qui reprend les conditions commerciales de l'accord existant, M&S continuera à utiliser le logiciel de gestion des transporteurs 'Ship' de Sorted pour intégrer ses services de transport dans une plateforme unique. Il continuera également à utiliser le logiciel " Track " de Sorted pour contrôler les performances des expéditions en vol.

Tribe Technology PLC - Développeur et fabricant d'équipements miniers autonomes basé à Belfast - Achève la fabrication de la première foreuse autonome TTDS GC 700 et la vend à Major Drilling Group International Inc. L'engin sera utilisé dans un site minier de premier plan en Australie. Tribe a émis une facture de paiement échelonné pour l'achèvement de la fabrication au client, les recettes devant être comptabilisées à l'arrivée de l'appareil de forage en Australie. Tribe va maintenant continuer à mettre en service et à tester l'appareil avant de l'expédier en Australie depuis l'Irlande du Nord, ce qui devrait se faire au début du prochain trimestre.

Life Science REIT PLC - société d'investissement immobilier axée sur les sciences de la vie et possédant des actifs à Oxford, Cambridge et Londres - Signature d'un bail avec Coldquanta UK Ltd pour la location d'un espace entièrement équipé de 7 497 pieds carrés dans le quartier de l'innovation du parc technologique d'Oxford. Le bail prendra fin lorsque les travaux d'aménagement des laboratoires seront terminés. ColdQuanta paiera un loyer annuel de 337 365 GBP, avec une clause de rupture et une révision du loyer à la fin de la cinquième année.

UK Oil & Gas PLC - pétrole et gaz avec des actifs au Royaume-Uni et en Turquie - déclare que suite à la décision de la Cour d'appel en janvier, qui a refusé tout appel supplémentaire contre l'autorisation de planification de Loxley, l'Autorité de transition de la mer du Nord a maintenant accordé une extension d'un an au programme de travail de la zone de rétention de la licence PEDL234. Pour conserver la totalité de la zone de licence de 300 kilomètres carrés, UK Oil & Gas doit maintenant forer le puits d'évaluation Loxley-1 au plus tard le 30 juin 2025. Loxley-1 est destiné à confirmer la viabilité commerciale de la découverte de gaz de UK Oil & Gas à Loxley, ainsi que le projet connexe d'alimentation en hydrogène.

Ten Lifestyle Group PLC - société de services de voyage et d'art de vivre basée à Londres - a remporté un contrat pluriannuel avec Emirates NBD, un groupe bancaire de la région du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord et de la Turquie. Dans le cadre de cet accord, Ten lancera un programme de conciergerie et de style de vie pour les clients très fortunés d'Emirates NBD, basé aux Émirats arabes unis. Ten s'attend à ce qu'il s'agisse d'un contrat "moyen" pour l'année inaugurale, de l'ordre de 250 000 à 2 millions de livres sterling. Alex Cheatle, directeur général, déclare : "Ce contrat renforcera encore notre présence et notre envergure au Moyen-Orient, où nous prévoyons une croissance continue. Ce contrat, ainsi que d'autres contrats et développements attendus, devraient soutenir la croissance du chiffre d'affaires au second semestre 2024. "

Ecora Resources PLC - Société de redevances et de streaming axée sur l'Amérique du Sud et du Nord et fournissant des capitaux au secteur minier - Lancement d'un programme de rachat d'actions visant à acheter des actions ordinaires de 2 pence chacune pour une contrepartie maximale de 7,9 millions de livres sterling. L'objectif du rachat est de profiter d'une opportunité d'allocation de capital, car le conseil d'administration "est d'avis que les actions se négocient à une décote substantielle par rapport à la valeur nette d'inventaire et qu'elles offrent un profil de rendement attendu convaincant, étayé par un portefeuille de redevances de haute qualité".

Kropz PLC - Producteur et développeur de phosphate axé sur l'Afrique du Sud - déclare que Kropz Elandsfontein Pty Ltd et ARC Fund ont convenu d'une facilité de prêt de 170 millions de ZAR, soit 9 millions d'USD. Le prêt n'est pas garanti et les intérêts sont payables au taux d'intérêt préférentiel sud-africain pour les découverts, majoré de 6 %, nominal par an et composé mensuellement. Il sera utilisé par Elandsfontein pour financer ses besoins en trésorerie et en dépenses opérationnelles. Toujours dans son communiqué, Kropz indique que les discussions avec des prêteurs potentiels se poursuivent au sujet d'un prêt de remplacement pour la facilité de BNP, dont l'encours est de 11,3 millions de dollars. Kropz a entamé des discussions avec BNP afin de prolonger la période de renonciation, qui avait été initialement prolongée jusqu'au 31 mars.

