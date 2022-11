Un bateau de migrants se dirige vers la France après le "silence" de l'Italie

ROME, 8 novembre (Reuters) - Le bateau humanitaire Ocean Viking, qui compte 234 migrants à son bord, se dirige vers les côtes françaises, a annoncé mardi l'association caritative SOS Méditerranée après l'absence de réponse des autorités italiennes à ses multiples demandes d'assistance.

Le nouveau gouvernement de Giorgia Meloni a parallèlement autorisé mardi deux autres navires humanitaires à débarquer l'ensemble de leurs passagers. Un dernier bateau restait bloqué à quai en Sicile avec 35 migrants à bord.

Face au "silence de l'Italie et au caractère exceptionnel de la situation", l'Ocean Viking a envoyé une demande de lieu sûr au centre de coordination de sauvetage français, a indiqué l'organisation dans un communiqué.

"La situation à bord de l’Ocean Viking a atteint un seuil critique. Nous sommes maintenant confrontés à des conséquences très graves, y compris des risques de pertes de vies humaines (...) (après) plus de deux semaines de blocage en mer", a déclaré Sophie Beau, la directrice générale de SOS Méditerranée qui affrète l'Ocean Viking depuis 2019.

L'ONG précise dans son communiqué que l'Ocean Viking, qui naviguait ces derniers jours au large de la Sicile, devrait arriver jeudi dans les eaux internationales près de la Corse.

Après avoir passé une semaine en mer, les 89 migrants à bord du Rise Above de l'ONG allemande Mission Lifeline ont été quant à eux autorisés à débarquer par les autorités italiennes dans le port de Reggio de Calabre après avoir essuyé un refus initial.

"Nous sommes soulagés que les personnes secourues soient enfin à l'abri", a déclaré Mission Lifeline dans un communiqué, condamnant les "jeux politiciens indignes" qui ont bloqué le navire en mer pendant une semaine.

Deux autres bateaux, le Geo Barents affrété par Médecins sans frontières (MSF), et le Humanity 1 géré par l'ONG allemande SOS Humanity, ont été autorisés à accoster ce week-end en Sicile et à débarquer leurs passagers les plus vulnérables, femmes et enfants principalement.

Quelque 250 migrants restaient bloqués depuis mais le Geo Barents a été autorisé mardi à déposer à terre l'ensemble de ses passagers. Trente-cinq migrants restaient encore bloqués mardi en fin de journée à bord du navire Humanity 1. Selon l'ONG SOS Humanity, nombre d'entre eux observent une grève de la faim depuis deux jours. (Angelo Amante, rédigé par Alvise Armellini, version française Laetitia Volga, édité par Sophie Louet et Jean-Stéphane Brosse)