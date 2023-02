Sosandar annonce le décès de son président non exécutif

Sosandar PLC - détaillant de vêtements pour femmes basé à Wilmslow, Cheshire, Angleterre - annonce le décès de Bill Murray, président non exécutif. "C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Bill au cours du week-end. Il manquera profondément à tous ceux qui ont eu le privilège de travailler avec lui. Bill a laissé un héritage durable à l'entreprise et son dévouement et son engagement pour le succès et la croissance de Sosandar seront profondément regrettés. Nous adressons nos pensées et nos condoléances à la famille et aux proches de Bill en cette période terriblement difficile et triste", déclarent les co-chefs de la direction Ali Hall et Julie Lavington. L'entreprise déclare qu'elle fournira une autre mise à jour en temps voulu.

Cours actuel de l'action : 27,35 pence, en hausse de 1,3%.

Variation sur 12 mois : baisse de 0,6 %.

Par Greg Rosenvinge, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.