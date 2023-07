Sosandar plc est une société basée au Royaume-Uni qui propose une boutique en ligne pour les femmes. L'activité principale de la société est la fabrication et la distribution de vêtements par Internet et par correspondance. Les catégories de vêtements de la société comprennent les robes, les hauts, les tricots, les jeans et les jeggings, les pantalons et les leggings, les vestes et les manteaux, les blazers et les costumes-pantalons, les cuirs et les similicuirs, les shorts, les jupes, les maillots de bain et les vêtements de plage, les vêtements de nuit, les vêtements de loisir, les vêtements actifs et les vêtements d'intérieur. Ses catégories de chaussures comprennent les chaussures à talon, les chaussures plates, les chaussures compensées, les sandales et les tongs, les chaussures de sport, les chaussures à talon moyen, les bottes et les pantoufles. Les catégories d'accessoires de la société comprennent les sacs, les ceintures, les bijoux, les lunettes de soleil, les chapeaux et les écharpes, les vêtements de forme et les bas, ainsi que les articles pour la maison. La société vend principalement des produits de sa propre marque, conçus par ses soins. La filiale à 100 % de la société est Thread 35.

Secteur Détaillant habillement et accessoires