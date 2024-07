Sosandar plc est une société basée au Royaume-Uni qui propose des achats en ligne pour les femmes. L'activité principale de la société est la fabrication et la distribution de vêtements par Internet et par correspondance. Les catégories de vêtements de la société comprennent les robes, les hauts, les tricots, les jeans et les jeggings, les pantalons et les jambières, les vestes et les manteaux, les cuirs et les faux cuirs, les shorts, les jupes, les maillots de bain et les vêtements de plage, les tailleurs et les combinaisons et les jumpsuits. Ses catégories de chaussures comprennent les talons, les chaussures plates, les chaussures compensées, les sandales, les talons moyens, les bottes, les pantoufles, les baskets et les espadrilles. Les catégories d'accessoires de la société comprennent les sacs, les ceintures, les bijoux, les lunettes de soleil, les montres, les chapeaux et les accessoires pour les cheveux. Elle vend principalement des produits de sa propre marque, conçus et testés en interne. Sa gamme de produits est diversifiée, offrant à ses clients un éventail de choix pour toutes les occasions dans toutes les catégories de la mode féminine. La filiale de la société est Thread 35 Limited.

Secteur Détaillant habillement et accessoires