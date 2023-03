Sosandar nomme Nick Mustoe comme nouveau président

(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées jeudi et non rapportées séparément par Alliance News :

Sosandar PLC - détaillant de vêtements pour femmes basé à Wilmslow, en Angleterre - Nomme Nick Mustoe, actuel directeur non exécutif, au poste de président non exécutif avec effet immédiat. Mustoe assume le rôle sur une base intérimaire jusqu'à ce qu'un président permanent soit nommé.

Fulcrum Metals PLC - société d'exploration et de développement miniers au Canada - Nomme Prospectair Geosurveys Inc. pour entreprendre des levés géophysiques sur la propriété Big Bear, un sous-ensemble du projet Schreiber-Hemlo, beaucoup plus vaste, et sur la propriété Dayohessarah Tocheri Lake. Prospectair va acquérir des données magnétiques et électromagnétiques en temps utile à l'aide d'un système TDEM propriétaire appelé 'ProspecTEM'. Le levé vise à identifier les structures contrôlant potentiellement la minéralisation et la détection directe possible de gisements minéraux plus importants et devrait commencer en mai 2023, les données finales, la modélisation et l'interprétation étant attendues pour la fin du mois de juin 2023.

Goodbody Health Ltd - Agrégateur de services et de produits de santé et de bien-être basé dans le Somerset, en Angleterre - Lance un nouveau service de phlébotomie mobile pour développer et augmenter la portée des services de phlébotomie que Goodbody est en mesure de proposer. Ce service permet d'effectuer des tests au domicile des patients ou dans un autre lieu pratique et répond aux besoins des personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Il s'agit d'une technologie importante qui a été mise au point en quatre mois. Il ajoute que des contrats de phlébotomie ont été signés avec cinq autres fournisseurs de tests qui souhaitent utiliser Goodbody Clinics comme partenaire de phlébotomie.

Quantum Exponential Group PLC - société londonienne spécialisée dans l'investissement dans la technologie quantique - se félicite de l'engagement du chancelier Jeremy Hunt en faveur du secteur technologique britannique et de l'informatique quantique. Dans le cadre du budget de printemps, M. Hunt a annoncé un nouveau "Plan for Quantum" et un engagement à investir environ 2,5 milliards de livres sterling sur dix ans dans le secteur afin de faire du Royaume-Uni une économie quantique de premier plan d'ici à 2033. Le président Ian Pearson a déclaré : "Le budget de printemps est une très bonne nouvelle : "Le budget de printemps est une nouvelle très positive qui montre que le gouvernement continue d'étendre son soutien à la technologie quantique.

