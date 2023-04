Sosandar prévoit un premier bénéfice annuel en dépit de ses efforts d'investissement

(Alliance News) - Sosandar PLC a déclaré mercredi qu'il s'attendait à une augmentation de son chiffre d'affaires annuel et à son tout premier bénéfice, bien que son résultat net soit inférieur aux attentes du marché en raison de ses plans d'investissement.

Le détaillant de vêtements pour femmes basé à Wilmslow, en Angleterre, a déclaré qu'il s'attendait à un revenu de 42,5 millions de livres sterling pour l'exercice clos le 31 mars, soit une hausse de 44 % par rapport aux 29,5 millions de livres sterling de l'année précédente.

La société a noté que le nombre de commandes a augmenté de 22 %, passant de 508 473 à 620 977, tandis que le nombre de clients actifs a augmenté de 19 %, passant de 222 253 à 264 832.

Sosandar a déclaré que l'exercice 2023 était sa première année complète de bénéfices. Elle prévoit un bénéfice avant impôt d'au moins 1,6 million de livres sterling, contre une perte de 554 000 livres sterling l'année précédente.

Le bénéfice avant impôt sera toutefois inférieur au consensus du marché, qui était de 1,9 million de livres sterling. L'entreprise explique cette situation par des plans d'investissement.

"Afin de capitaliser sur la forte activité commerciale de l'exercice 23 et de se préparer à poursuivre sur sa lancée au cours de l'exercice 24, la société a anticipé l'investissement dans certaines initiatives de croissance au cours de la dernière partie du quatrième trimestre de l'exercice 23, qui étaient initialement prévues pour l'exercice 24. Ces investissements sont centrés sur les opérations, les plates-formes technologiques et la stratégie internationale, qui aideront à soutenir et à développer les initiatives de croissance futures de la société. Le bénéfice avant intérêts et impôts de l'exercice 23 est, par conséquent, légèrement inférieur au consensus du marché", a déclaré M. Sosandar.

Pour ce qui est de l'avenir, l'entreprise s'attend à tirer profit de son lancement prévu avec J Sainsbury PLC au cours du trimestre qui vient de s'achever. En janvier, Sosandar a annoncé qu'elle vendait une collection de ses produits par l'intermédiaire de Sainsbury.

Le contrat a débuté uniquement en ligne avant de s'étendre à certains magasins physiques de Sainsbury's plus tard dans l'année. Ce partenariat marque la première présence de Sosandar en magasin, ce qui, selon l'entreprise, lui permet de devenir un "véritable détaillant omnicanal".

Sosandar a également commencé à développer une application mobile. Celle-ci devrait être lancée au cours du deuxième trimestre du nouvel exercice.

Les actions de Sosandar étaient en baisse de 3,3 % à 22,96 pence chacune à Londres mercredi matin.

