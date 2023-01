Sosandar se lance dans l'immobilier en concluant un accord de vente dans les magasins Sainsbury

(Alliance News) - Sosandar PLC a annoncé lundi qu'elle allait commencer à vendre une collection de ses produits via les supermarchés de J Sainsbury PLC.

Sosandar est un détaillant de vêtements pour femmes basé à Wilmslow, Cheshire, Angleterre.

Le contrat débutera uniquement en ligne avant de s'étendre à certains magasins physiques de Sainsbury plus tard dans l'année. Ce partenariat marque la première présence en magasin de Sosandar, lui permettant de devenir un "détaillant véritablement omnicanal".

Cela permettra de "[diversifier davantage] son accès au marché et [d'accroître] la notoriété de la marque auprès de sa population cible, tout en favorisant la croissance des ventes et [du bénéfice avant impôt]", a déclaré Sosandar.

"Cette nouvelle relation fait suite à une période record d'échanges avec nos tiers existants et témoigne de la force de notre marque et de notre gamme de produits, qui continuent de trouver un écho auprès des clients", ont déclaré les co-chefs de la direction Ali Hall et Julie Lavington.

La société a déclaré que les ventes réalisées à ce jour grâce aux partenariats en ligne avec John Lewis Partnership, Marks & Spencer Group PLC, The Very Group et JD Williams ont été "extrêmement fortes, avec un trimestre record réalisé par des tiers au troisième trimestre de l'exercice 2023." L'exercice financier de Sosandar se termine le 31 mars, et son troisième trimestre s'étend d'octobre à décembre.

Les actions de Sosandar étaient en hausse de 10% à 23,15 pence chacune à Londres lundi matin.

