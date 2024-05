SosTravel.com SpA est une société basée en Italie, active dans l'industrie du voyage. La société propose une plateforme Internet qui offre un certain nombre de services, tels que Flight Info, qui comprend un concierge numérique qui informe les utilisateurs sur l'heure d'arrivée à l'aéroport, l'enregistrement, l'embarquement et les mises à jour en temps réel sur l'état de leurs vols ; Airport Info, qui comprend le stationnement, le temps d'attente dans les aéroports, une liste de restaurants et de magasins et de salons, entre autres ; Lost & Found Concierge, qui comprend le remboursement jusqu'à 4000 euros pour les bagages perdus ; P.I.R Lost Luggage, qui permet aux utilisateurs d'ouvrir et de suivre en temps réel un rapport d'irrégularité de propriété (P.I.R) en recevant des informations sur les bagages perdus/endommagés à l'aide d'un smartphone, et Travel Concierge, qui offre des services d'assistance à la clientèle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans plusieurs langues par téléphone, Facebook, Twitter et e-mail, entre autres. Elle propose également une assurance maladie.

Secteur Logiciels