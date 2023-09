SosTravel.com SpA est une société italienne active dans le secteur du voyage. La Société offre une plate-forme Internet qui offre un certain nombre de services, tels que Flight Info, qui comprend un service de conciergerie numérique qui informe les utilisateurs sur l'heure d'arrivée à l'aéroport, l'enregistrement, l'embarquement et les mises à jour en temps réel du statut de leurs vols ; Airport Info, qui comprend notamment le stationnement, le temps d'attente dans les aéroports, une liste des restaurants et magasins et salons ; Lost & Found Concierge, qui comprend un remboursement pouvant atteindre 4000 Euros pour bagages perdus ; P.I.R Lost Luggage, qui permet aux utilisateurs d'ouvrir et de suivre en temps réel un rapport d'irrégularité immobilière (P.I.R) en recevant des informations sur les bagages perdus ou endommagés grâce à l'utilisation d'un téléphone intelligent, et Travel Concierge, qui offre un service d'assistance clientèle 24 heures par jour et sept jours par semaine dans plusieurs langues par téléphone, Facebook, Twitter et e-mail, entre autres. Il fournit également une assurance maladie.

Secteur Logiciels