TraWell renouvelle son contrat avec l'aéroport d'Olbia pour l'été 2023

(Alliance News) - TraWell Co Spa a annoncé mercredi qu'elle avait renouvelé son partenariat avec l'aéroport d'Olbia pour la saison estivale 2023.

L'aéroport d'Olbia est le deuxième aéroport le plus fréquenté de l'île et la principale porte d'entrée du nord-est de la Sardaigne. C'est le meilleur choix pour la Côte d'Émeraude, l'île de La Maddalena et le golfe d'Orosei. Il se trouve à seulement 4 km du centre d'Olbia, à 30 km de Porto Cervo et à 60 km de Santa Teresa di Gallura.

Pendant la période de concession, l'offre de l'aéroport comprend 3,7 millions de sièges à vendre sur 73 destinations. D'ici 2022, le réseau comptera 16 nouvelles destinations : Barcelone, Bilbao, Florence, Lille, Madrid, Marseille, Nice, Paris Charles de Gaulle, Toulouse et Valence ; Birmingham, Athènes et Dublin seront également ouvertes.

La Sardaigne est une grande attraction internationale pendant la période estivale", a déclaré Rudolph Gentile, président de TraWell Co. "L'ouverture de ces nouvelles lignes sera très intéressante, car elle augmentera la demande de services de protection des bagages". Le groupe est très présent sur l'île, notamment grâce aux services de voyage proposés par sa filiale SosTravel.com Spa sur le portail www.amareItalia.com'.

L'action TraWell est en baisse de 1,7 %, à 6,92 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

