Nelson Labs lance un programme de vérification afin d'aider les consommateurs à identifier les masques et les respirateurs correctement testés

SALT LAKE CITY, 10 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nelson Labs, un fournisseur mondial de premier plan de services de conseil d'experts et de test en laboratoire, a annoncé aujourd'hui le lancement du marquage Nelson Labs, un programme de vérification pour les tests de produits qui authentifie les rapports de test et fournit des données fiables sur les performances des produits. Cette nouvelle offre permet aux consommateurs de prendre des décisions éclairées lorsqu'ils achètent des masques et des respirateurs pour le visage, tout en fournissant aux fabricants crédibles les moyens de différencier leurs produits des autres sur le marché.

Dans le contexte d'une multiplication des produits frauduleux et d'une hausse des cas de COVID-19, Nelson Labs prévoit que ce programme deviendra un outil précieux pour les hôpitaux, les municipalités et les acheteurs commerciaux, ainsi que pour les consommateurs privés. Le marquage Nelson Labs commencera par la vérification des tests pour les masques et les respirateurs, mais s'étendra à d'autres produits selon les besoins du marché.

« Avec des exigences réglementaires variables et des qualifications modifiées pendant la période de COVID-19, il est actuellement difficile pour les consommateurs de discerner les produits en règle de ceux qui n'ont pas été correctement testés », a déclaré Jeffery R. Nelson, président de Nelson Labs. « Le marquage Nelson Labs répond à ce besoin critique de transparence accrue en fournissant des données de performance objectives et vérifiables provenant de nos laboratoires de classe mondiale. »

Afin d'accroître la confiance des consommateurs, le marquage Nelson Labs inclut une authentification à deux facteurs permettant aux consommateurs de confirmer facilement la légitimité des tests d'un produit. La société permettra aux fabricants participant au programme de marquage Nelson Labs, dont les produits ont été testés chez Nelson Labs, d'utiliser le marquage Nelson Labs Tested™ ou Nelson Labs Verified™ sur l'emballage et le marketing des produits applicables, ainsi qu'une liste web correspondante qui comprend des rapports de test détaillés décrivant les performances de ce produit.

Le marquage Nelson Labs aidera les fabricants crédibles à sortir du lot et à instaurer la confiance grâce à la transparence. Ce nouveau service, combiné à des services de conseil d'experts et de tests de classe mondiale, aidera Nelson Labs, une société de Sotera Health, à poursuivre sa mission visant à protéger la santé mondiale (Safeguarding Global Health®).

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.nelsonlabs.com/get-verified .

À propos de Nelson Labs : Nelson Labs est un leader mondial des services de conseil et de test de chimie microbiologique et analytique externalisés pour les industries pharmaceutiques et des dispositifs médicaux. Nelson Labs sert plus de 3 800 clients dans 15 sites aux États-Unis, au Mexique, en Asie et en Europe. Nous disposons d'une gamme complète de plus de 800 tests de laboratoire soutenant nos clients depuis le développement initial du produit et la validation de la stérilisation, jusqu'à l'approbation réglementaire et les tests continus des produits pour la stérilité, la sécurité et l'assurance qualité. Nous sommes considérés comme un partenaire de premier ordre ayant une solide expérience en matière de collaboration avec nos clients pour résoudre des problèmes complexes.

Safeguarding Global Health® - Protéger la santé mondiale avec chaque test que nous réalisons.

