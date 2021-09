Sotera Health : Nelson Labs® et Sterigenics® ouvrent un laboratoire ultramoderne et étendent leurs installations de stérilisation pour répondre à la demande croissante des clients en Europe

SALT LAKE CITY et OAK BROOK, Illinois, 28 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nelson Labs et Sterigenics Germany GmbH, leaders mondiaux en services complets de stérilisation et de test en laboratoire, ont annoncé aujourd'hui l'ouverture d'un centre d'excellence nouvellement étendu pour les tests en laboratoire microbiologique, ainsi qu'une capacité de stérilisation accrue dans leurs installations de Wiesbaden, en Allemagne. Cette expansion répondra à la demande considérablement accrue de ces services par les industries pharmaceutiques et des dispositifs médicaux.



L'installation de laboratoire de Wiesbaden, qui fait partie du réseau global Nelson Labs depuis 2016, a considérablement augmenté l'espace de laboratoire global et les capacités ultramodernes en vue de satisfaire aux exigences réglementaires mondiales croissantes des clients des industries pharmaceutiques et des dispositifs médicaux.

« Avec la croissance et le succès continus de notre laboratoire à Wiesbaden, Nelson Labs était devenu trop grand pour son site actuel. Pour mieux servir nos clients, nous devions nous développer », a déclaré Joe Shrawder, président de Nelson Labs. Ce nouvel espace de laboratoire a multiplié par 10 la taille du laboratoire d'origine de l'installation de Wiesbaden et offre des capacités de laboratoire beaucoup plus vastes. Parmi les avantages pour les clients, on peut citer une capacité considérablement accrue pour les tests de biocontamination, l'endotoxine bactérienne (ETB), la stérilité des indicateurs biologiques (IB) et l'analyse résiduelle de l'oxyde d'éthylène (OE). La nouvelle expansion de Wiesbaden réduit considérablement le besoin d'externaliser les services vers d'autres laboratoires et aide à s'assurer que la plupart des tests de laboratoire seront effectués sur place, dans une installation entièrement accréditée de Nelson Labs.

Le laboratoire comprend également des salles blanches respectant les BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication) de Classe A et B, disponibles pour effectuer les tests de stérilité des produits les plus critiques. Afin d'accroître davantage ses capacités, le nouveau laboratoire, qui reste attenant à l'installation de stérilisation Sterigenics pour plus de commodité, accueillera également des instruments ultramodernes, tels que des enceintes de sécurité biologique et des chromatographes en phase gazeuse utilisés pour l'analyse résiduelle de l'OE. Les ressources et l'expertise combinées de Nelson Labs et de Sterigenics permettent aux clients d'effectuer facilement leurs tests de produits et leur stérilisation en un seul endroit, avec une équipe d'experts qui comprennent leurs besoins de produits uniques.

Afin de fournir des services complets d'assurance de stérilité au marché européen, Sterigenics a également étendu sa capacité de stérilisation à Wiesbaden. « Wiesbaden est un exemple récent de notre engagement à ajouter ou à renforcer des capacités là où le marché a besoin de nos services », a déclaré Mike Rutz, président de Sterigenics.« Cette nouvelle expansion a fait l'objet d'une procédure accélérée réussie, depuis la décision d'investissement jusqu'à la préparation à la commercialisation en moins d'un an, et fournira une capacité supplémentaire au sein du réseau Sterigenics pour contribuer à mettre le produit des clients sur le marché de manière rapide, flexible et sûre. »

Le laboratoire élargi de Wiesbaden sera un centre d'excellence ultramoderne pour le développement des services de microbiologie de routine en Europe. Associées à une capacité de stérilisation accrue, Nelson Labs et Sterigenics, deux entreprises de Sotera Health Company, seront en mesure de mieux répondre aux besoins de leurs clients et d'accomplir davantage leur mission partagée, Safeguarding Global Health® (Protéger la santé mondiale).

À propos de Sotera Health : Sotera Health Company est un fournisseur mondial de premier plan de solutions critiques de stérilisation de bout en bout et de services de test et de conseil en laboratoire pour le secteur de la santé. Sotera Health commercialise ses produits par le biais de trois entreprises : Sterigenics®, Nordion® et Nelson Labs®. Sotera Health est engagée envers sa mission : Safeguarding Global Health® (Protéger la santé mondiale).

À propos de Nelson Labs : Nelson Labs est un leader mondial des services de conseil et de test de chimie microbiologique et analytique pour les industries pharmaceutiques et des dispositifs médicaux. Nelson Labs sert plus de 3 800 clients dans 14 sites en Amérique du Nord, en Asie et en Europe. Nous disposons d'une gamme complète de plus de 800 tests de laboratoire soutenant nos clients depuis le développement initial du produit et la validation de la stérilisation, jusqu'à l'approbation réglementaire et les tests continus des produits pour la stérilité, la sécurité et l'assurance qualité. Nous sommes considérés comme un partenaire de premier ordre ayant une solide expérience en matière de collaboration avec nos clients pour résoudre des problèmes complexes. Pour en savoir plus sur Nelson Labs, consultez le site www.nelsonlabs.com . Safeguarding Global Health® - Protéger la santé mondiale avec chaque test que nous réalisons.

À propos de Sterigenics : Sterigenics est un fournisseur mondial de premier plan de services externalisés de stérilisation terminale et d'irradiation pour les marchés des dispositifs médicaux, pharmaceutiques, de la sécurité alimentaire et des applications avancées. Grâce à notre expertise scientifique et technologique reconnue dans le secteur, nous aidons à assurer la sécurité de millions de patients et de professionnels de la santé dans le monde entier chaque année. Dans nos 48 sites mondiaux répartis dans 13 pays, nous offrons à nos clients une gamme complète de services externalisés de stérilisation terminale, essentiellement à l'aide des trois principales technologies de stérilisation : l'irradiation gamma, le traitement à base d'oxyde d'éthylène, l'irradiation par faisceaux d'électrons, la stérilisation au dioxyde d'azote et l'irradiation par rayons X, ainsi que des services consultatifs spécialisés. Nous nous engageons à répondre au besoin croissant de stérilisation dans de nombreuses régions du monde et à nous associer à nos clients pour éliminer les menaces qui pèsent sur la santé humaine. Pour en savoir plus sur Sterigenics, consultez le site www.sterigenics.com . Safeguarding Global Health® - Protéger la santé mondiale avec chaque produit que nous stérilisons.

