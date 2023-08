Sotherly Hotels Inc. est une société d'investissement immobilier (REIT) autogérée et auto-administrée. La société se concentre sur l'acquisition, la rénovation, l'amélioration de la marque et le repositionnement d'hôtels haut de gamme et haut de gamme à service complet dans le sud des États-Unis. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de Sotherly Hotels LP, sa société d'exploitation (la société d'exploitation). Le portefeuille de la société se compose de dix hôtels à service complet, principalement haut de gamme et haut de gamme, situés dans sept États, avec un total de 2 786 chambres d'hôtel, et des intérêts dans deux hôtels en copropriété et leurs programmes de location associés. La société possède des hôtels exploités sous les marques Hilton Worldwide et Hyatt Hotels Corporation, ainsi que des hôtels indépendants. Les établissements de la société comprennent The DeSoto, DoubleTree, Georgian Terrace, Hyatt Centric Arlington, The Whitehall, Hyde Resort & Residences et Hyde Beach House Resort & Residences.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé