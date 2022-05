Soulbrain Co., Ltd. : Opinion positive de Nomura

Données financières KRW USD EUR CA 2022 1 160 Mrd 0,90 Mrd 0,87 Mrd Résultat net 2022 171 Mrd 0,13 Mrd 0,13 Mrd Tréso. nette 2022 275 Mrd 0,21 Mrd 0,21 Mrd PER 2022 10,6x Rendement 2022 0,97% Capitalisation 1 840 Mrd 1 434 M 1 379 M VE / CA 2022 1,35x VE / CA 2023 1,12x Nbr Employés - Flottant 53,9% Graphique SOULBRAIN CO., LTD. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 8 Dernier Cours de Clôture 236 900,00 KRW Objectif de cours Moyen 331 250,00 KRW Ecart / Objectif Moyen 39,8% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Hwan-Cheol No President, Chief Executive Officer & Director Ji-Wan Chung Chairman Byeong-Moon Seo Independent Director Hong-Gap Kim Independent Director Seok-Hwan Yoon Director & Head-Production Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) SOULBRAIN CO., LTD. -14.94% 1 434 ECOLAB INC. -32.08% 45 516 SIKA AG -31.69% 39 761 GIVAUDAN SA -23.75% 33 562 EMS-CHEMIE HOLDING AG -20.18% 18 988 SYMRISE AG -21.11% 14 949